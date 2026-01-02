Pipa Vuelca en Retorno a la Altura del Aeropuerto de Guadalajara; Chofer Huyó del Lugar

Una pipa se vuelca sobre su costado en retorno elevado de la carretera a Chapala en Jalisco. Apenas unos centímetros marcaron la diferencia para una pipa de agua entre permanecer en el retorno y caer a los carriles centrales de la carretera a Chapala, a la altura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Vecinos en el lugar señalaron que el conductor de la unidad perdió el control al no medir el retorno y terminó volcada sobre su costado, golpeando la barrera de protección y desplazándola de su sitio.

La pipa estuvo a punto de caer. Foto: N+

¿Se reportaron heridos por la volcadura en Carretera a Chapala?

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el conductor de la pipa huyó del lugar.

