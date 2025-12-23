Por No Pagar una Deuda, le Prenden Fuego a un Hombre en Guadalajara

Un hombre fue quemado vivo por no saldar una supuesta cuenta. El hecho ocurrió sobre la avenida Belisario Domínguez, al cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en Guadalajara.

Noticia relacionada: Flamazo de Tanque de Gas en Tampico Deja Dos Personas con Quemaduras de Primer Grado

Hasta el punto, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a un hombre que presentaba quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo. Por su parte, policías de Guadalajara lograron capturar al responsable unas cuadras más adelante, en la colonia San Juan de Dios.

¿Qué se sabe de la agresión?

De acuerdo con autoridades, el agresor fue a cobrarle una deuda a la víctima y al no saldar su cuenta, le arrojó solventes y posteriormente le prendió fuego con un encendedor. Cabe mencionar que el hombre afectado se gana la vida lanzando fuego.

Al parecer tuvieron una discusión; la persona le avienta solventes en su economía corporal y después, con un encendedor, le enciende Enrique Grande, Comandante de la Policía de Guadalajara

En el lugar, quedaron algunas marcas de las llamas que afectaron gran parte del cuerpo de la víctima. La zona fue acordonada por los oficiales y se informó al Ministerio Público.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: