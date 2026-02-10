Acusan a Presunto Doctor por Brote de Hepatitis C en Tepatitlán, Jalisco

Los casos de hepatitis C en Tepatitlán comenzaron a ser detectados desde 2024, por el doctor Jairo Medina, médico radiólogo y habitante de la comunidad Capilla de Milpillas.

Fue hace dos años cuando Jairo Medina atendió los primeros casos de hepatitis C, mientras que este 2026, podrían ser 20 las personas con este diagnóstico.

Entonces, fue cuando me llamó la atención, porque dije, pues qué está pasando, ¿no? Ya ahí fue cuando me comentaron que acudían con un pseudodoctor que realizaba procedimientos de aplicación de células madre de plasma. Sacaba sangre, centrifugaba y después infiltraba Jairo Medina, médico radiólogo de la comunidad Capilla de Milpillas

Presunto doctor señalado habría realizado procedimientos médicos irregulares

De acuerdo a Medina, este presunto doctor realizaba procedimientos sin conocimiento al respecto, y la gente que acudía con él, se empezaba a infectar. Esto se supo tiempo después, cuando dos pacientes fueron a donar sangre, les dijeron que tenían hepatitis C, lo que encendió las alarmas.

Sin embargo, en todos los cuestionarios, una respuesta era la común: procedimiento por transfusión, y el único fue por supuestas células madres.

Como es una enfermedad que al final de cuentas es asintomática, pues la gente estaba normal. Hasta ahora que iban a donar sangre, o sea, en algún examen de control, pues empezó a brotar que hepatitis C. Entonces, pues ya fue de ‘oye, salí para hepatitis C’, ‘tómate la prueba’, y de que ‘no, pues también salí positivo’, entonces, fue ya donde empezó a incrementar los casos, pero esto tiene más o menos desde 2024 Jairo Medina, médico radiólogo de la comunidad Capilla de Milpillas

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, indicó que además otros municipios como Tepatitlán, San José de las Flores en Zapotlanejo y Tonalá, están en alerta.

Tan sólo el doctor Jairo Medina, conoce entre 10 y 15 personas infectadas, incluso resaltó que podría haber otros municipios con casos, como Arandas.

Cabe señalar que hasta ahora no hay denuncias ante la Fiscalía de Jalisco, mientras que la Secretaría de Salud realiza pruebas y da tratamientos gratuitos.

El número de pacientes que están confirmados son 20, no podemos asegurar que los 20 están relacionados con estos procedimientos, pero los tenemos en investigación, y de igual manera, estamos en investigación de la persona presuntamente responsable Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud de Jalisco

De acuerdo con Medina, en la primera fase de hepatitis C pueden presentarse algunos síntomas como fatiga o cansancio y hasta fiebre, pero una vez que sucede, la gente sigue con su vida normal, y se dan cuenta que contrajeron la enfermedad cuando se realizan pruebas o hay complicaciones hepáticas. Y esto puede derivar en una cirrosis.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

