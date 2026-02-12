Profepa Denuncia Posesión Ilegal del Mono Araña que Fue Agredido por Regidora de Ocotlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal por la posesión ilegal del mono araña que fue agredido por una regidora de Jalisco.

Noticia relacionada: Regidora del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, Da Manotazo a Mono Araña

Se trata de Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora de cultura del ayuntamiento de Ocotlán, fue vista con este ejemplar en un evento público en el momento de la agresión.

La investigación deriva de un video en el que se observa a la funcionaria pública sostener en brazos al simio y propinarle un par de manotazos. Ella mencionó que el primate no era suyo.

Esta denuncia está basada en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal que sanciona actividades ilegales con la captura, posesión, transporte, o comercio de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales.

En seguimiento al caso, personal de inspección de la Profepa acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para recabar información e identificar el origen y situación del mono araña.

Regidora afirma que no es dueña del mono araña

Durante esta diligencia, se encontró a la regidora, quien refirió que el animal pertenecía a otra persona y que desconoce los datos del dueño de este ejemplar, y que sólo lo pidió prestado.

Sin embargo, la Profepa pidió a la funcionaria que proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en esta ilícita posesión del mono araña, con la intención de seguir las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el mono araña, ateles geoffroyi, por su nombre científico, es una especie en peligro de extinción, declarado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, y conforme a la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial.

La Profepa manifestó en un comunicado que seguirá realizando las diligencias para esclarecer los hechos y garantizar la protección del ejemplar involucrado en el video.

Moisés Hernández / N+ Guadalajara

Historias recomendadas: