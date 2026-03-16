Esto Sabemos de José 'N', Hombre que Trasladaba a la Pareja de "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco

Elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron la detención de un hombre identificado como José 'N', alias 'Pepe', durante un operativo realizado el pasado domingo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

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De acuerdo con autoridades federales, el detenido presuntamente habría sido una pieza clave dentro de una célula delictiva que opera en el estado de Jalisco. Su captura se da en el contexto de las investigaciones relacionadas con el líder de dicho grupo criminal 'El Mencho', quién fue abatido por fuerzas federales el pasado 22 de febrero en el municipio de Tapalpa.

Fue el encargado de trasladar a la pareja de El Mencho

Autoridades informaron que el detenido habría sido el encargado de trasladar a una mujer que presuntamente fue la última persona en visitar al líder criminal antes del operativo realizado por las fuerzas federales.

¿Qué fue asegurado durante la detención de José 'N'?

Durante la detención, a José 'N' le fueron aseguradas diversas dosis de droga, armamento y un vehículo, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara, donde se determinará su situación legal y se continuará con las investigaciones para esclarecer su posible participación dentro de esta organización criminal.

Las autoridades federales indicaron que las indagatorias continúan con el objetivo de desarticular por completo a esta célula delictiva que operaba en distintas regiones de Jalisco.

Javier Sandoval / N+

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