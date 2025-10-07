Marea Alta Tras Paso de Priscilla Provoca Cierre de Playas y Salida de Oleaje en Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta, Jalisco, tuvieron que cerrar sus playas debido al alto oleaje. Pues de acuerdo con Protección Civil, las olas son de aproximadamente cuatro metros de altura.

Desde temprana hora de este martes 7 de octubre, autoridades de Jalisco informaron que hay bandera roja en las playas de este municipio turístico. Además, exhortaron a la ciudadanía a no ingresar al mar y “atender las indicaciones del personal de Protección Civil y guardavidas”.

Marea alta en Puerto Vallarta llega a calles del municipio

Pero eso no es todo, ya que Protección Civil señaló que se presenta la salida de oleaje en la playa Las Glorias hacia avenida Ascencio. El agua llega hasta el metro de altura.

Lo mismo sucede en la colonia Versalles y reportan cierre de vialidad a la altura del Malecón.

Esto se esta propiciando por fase de marea alta, en conjunto con el oleaje alto generado por efectos del Huracán Priscilla Protección Civil de Jalisco

Al momento, las autoridades jaliscienses no han indicado si hay daños en menaje o personas heridas por las altas olas en Puerto Vallarta. Vale la pena mencionar que estas incrementaron su tamaño por los efectos del huracán Priscilla, el cual, ya subió a categoría 2. Sin embargo, se está alejando cada vez más de las costas de Jalisco y no se prevé que deje mayores afectaciones en la región.

Municipios en Jalisco con bandera verde

Además, también por lo anterior, Protección Civil de Jalisco informó que 22 municipios del estado se mantendrán en bandera verde. Es decir, el riesgo es bajo pero se debe continuar con la vigilancia; estos son:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

El Grullo

Guachinango

La Huerta

El Limón

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tolimán

Tomatlán

Tuxcacuesco

