Reportan que 7 Policías de Tequila No se Han Presentado a Trabajar tras Detención de Diego ‘N’

Desde el día de la detención del alcalde de Tequila, Diego ‘N’, el 5 de febrero, siete policías del municipio no se han presentado a trabajar hasta la fecha, mientras que no se han presentado denuncias por desaparición o relación a algún delito hacia ninguno de estos oficiales.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer que estos siete oficiales serán dados de baja e investigados por la Fiscalía del Estado, sin embargo, no se ha descartado que los elementos puedan estar vinculados a actos de extorsión, amenazas y hasta agresiones físicas encabezadas por Diego ‘N’.

Pudiera tratarse de esa parte, lamentablemente no se dice qué funciones específicamente realizaban, pero estamos esperando más información por parte del personal administrativo de la Comisaría de Tequila, pero de momento sí son siete los que ya no se presentaron Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco

Para brindar más protección, autoridades anunciaron que destinarían 200 nuevos elementos de la Policía de Jalisco a Tequila para que vigilen permanentemente la cabecera municipal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Separan de su cargo a 14 policías de Tequila

Una vez que terminó la revisión administrativa de la Comisaría de Tequila, se detectaron a 14 elementos que no contaban con sus exámenes de control y confianza aprobados, por lo que iniciaron los trámites para la separación de su cargo.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mencionó que será en estos días cuando las autoridades municipales, estatales y federales, designen al nuevo comisario que estará al frente de la seguridad de Tequila.

Es muy probable que el nombramiento venga de un perfil que tenga que ver con la federación, llámese Secretaría de Seguridad Pública Federal, llámese Ejército Mexicano, llámese Guardia Nacional Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Actualmente hay nuevos puntos de monitoreo en donde se instalaron cámaras del Escudo Urbano C5 e incluso se ha pedido la intervención de la Policía Vial de Jalisco. Aseguraron que la vigilancia también conformada por la Policía Estatal Turística, Policía de Caminos y la Policía Regional, permanece en Tequila y en municipios limítrofes.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

