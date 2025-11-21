Empleados de un Puesto de Carnitas en Tlaquepaque Pelean; Uno Resulta Acuchillado

Una pelea entre dos compañeros de trabajo de un puesto de carnitas en Tlaquepaque terminó con un detenido y otro con una herida en el estómago hecha con un cuchillo cebollero.

Noticia relacionada: Pelea Entre Hermanos Termina Con el Asesinato de Uno de Ellos en Tlaquepaque

Los hechos ocurrieron este 21 de noviembre, en un puesto de carnitas ubicado en la colonia San Pedrito. Ambos empleados empezaron a discutir por viejas rencillas, y posteriormente se fueron a los golpes.

Una vez que terminó la riña, y que uno de ellos, un joven de 19 años, quien sintió que estaba perdiendo la pelea, tomó un cuchillo cebollero y se lo clavó a su compañero.

La salud del compañero agredido se reportó como grave

El herido fue trasladado por sus propios medios a un hospital particular de la zona, después, a bordo de una ambulancia de la Cruz Verde Marcos Montero, fue enviado a este puesto de socorros, donde fue reportado como grave.

Al tener la entrevista con el lesionado nos hace mención que su agresor estaba en el punto de trabajo de ambas personas, el cual sus servidores arribamos al lugar de los hechos y efectivamente se encontraba el masculino ahí, por lo que procedimos a la detención Comandante de la Policía de Tlaquepaque

El causante de la agresión con el arma blanca, fue detenido por policías municipales y entregado a un agente del Ministerio Público

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: