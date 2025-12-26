Roban Más del 80% de las Piezas Arqueológicas del Museo Comunitario El Chepinque, en Ojocaliente

Más del 80% de las piezas arqueológicas resguardadas en el museo comunitario de Ojocaliente, Zacatecas, fueron robadas.

Según información preliminar, durante la madruga del 26 de diciembre se registró el robo en el Museo Comunitario ‘El Chepinque’, donde personas no identificadas forzaron los barrotes de la puerta de acceso y rompieron un vidrio para ingresar al inmueble.

¿Qué robaron en el museo?

Del lugar fueron sustraídas diversas piezas arqueológicas que forman parte de la colección que resguarda el museo comunitario, entre ellas, objetos de alto valor histórico.

Tras el aviso, acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, FRIZ.

El Museo Comunitario ‘El Chepinque’ conserva vestigios arqueológicos de los antiguos pobladores de la región, entre los que destaca una punta de proyectil tipo Clovis, identificada por el arqueólogo Christopher Neill, asociada a una de las culturas más antiguas del norte de México y el sur de Estados Unidos.

Este recinto cumplió su 25 aniversario en 2025; fue inaugurado el 25 de julio del año 2000, con el objetivo de conservar, investigar y difundir la cultura material local, y se considera un referente para la creación de museos comunitarios en otras localidades del estado.

