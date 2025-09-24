Esta Será la Ruta y Horarios Para la Romería 2025 de la Virgen de Zapopan

La ruta para la edición 2025 de la Romería de la Virgen de Zapopan ya quedó definida. La tradicional peregrinación, considerada una de las más importantes de Jalisco y Patrimonio Cultural de la Humanidad, se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre.

Noticia relacionada: No Habrá Cambios a la Ruta de la Romería de Zapopan Pese a Manifestación de Danzantes

Horarios de la Romería 2025

La jornada comenzará en la madrugada con la misa de despedida en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, programada de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.. Al concluir, la imagen de la Virgen saldrá en procesión hacia Zapopan.

Recorrido de la Virgen de Zapopan

El recorrido será el mismo de años anteriores:

Catedral Metropolitana

Avenida Alcalde

Avenida Juárez

Avenida Vallarta

Avenida Américas

Arcos de Zapopan

Basílica de Zapopan

Durante todo el trayecto participarán contingentes, danzantes y peregrinos que acompañarán a la Virgen en su regreso a casa. Se prevé que la llegada a la Basílica ocurra en la mañana, donde se oficiará la misa de bienvenida a las 11:00 a.m.

Autoridades municipales y eclesiásticas llamaron a los asistentes a respetar las medidas de seguridad, los horarios establecidos y a prever los cierres viales que se aplicarán en las principales avenidas de Guadalajara y Zapopan durante la procesión.

Edith Díaz / N+

Historias recomendadas:



