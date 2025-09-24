Esta Será la Ruta y Horarios Para la Romería 2025 de la Virgen de Zapopan
El domingo 12 de octubre se realizará la tradicional Romería de la Virgen de Zapopan, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La procesión partirá de la Catedral Metropolitana y llegará a la Basílica
La ruta para la edición 2025 de la Romería de la Virgen de Zapopan ya quedó definida. La tradicional peregrinación, considerada una de las más importantes de Jalisco y Patrimonio Cultural de la Humanidad, se llevará a cabo el próximo domingo 12 de octubre.
Horarios de la Romería 2025
La jornada comenzará en la madrugada con la misa de despedida en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, programada de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.. Al concluir, la imagen de la Virgen saldrá en procesión hacia Zapopan.
Recorrido de la Virgen de Zapopan
El recorrido será el mismo de años anteriores:
- Catedral Metropolitana
- Avenida Alcalde
- Avenida Juárez
- Avenida Vallarta
- Avenida Américas
- Arcos de Zapopan
- Basílica de Zapopan
Durante todo el trayecto participarán contingentes, danzantes y peregrinos que acompañarán a la Virgen en su regreso a casa. Se prevé que la llegada a la Basílica ocurra en la mañana, donde se oficiará la misa de bienvenida a las 11:00 a.m.
Autoridades municipales y eclesiásticas llamaron a los asistentes a respetar las medidas de seguridad, los horarios establecidos y a prever los cierres viales que se aplicarán en las principales avenidas de Guadalajara y Zapopan durante la procesión.
