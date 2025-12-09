Sismo de Magnitud 4.0 Hoy 9 de Diciembre del 2025 al Suroeste de Puerto Vallarta

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.0, cuyo epicentro se localizó 79 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con el reporte difundido por el organismo, el movimiento ocurrió el 09 de diciembre de 2025 a las 06:38:25 horas, con una latitud de 20.40, longitud de -105.96 y una profundidad de 17 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 79 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 09/12/25 06:38:25 Lat 20.40 Lon -105.96 Pf 17 km pic.twitter.com/qYINPTxNf3 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 9, 2025

El reporte se dio a conocer a través de la cuenta oficial del SSN

El informe fue compartido a través de los canales oficiales del SSN, donde se muestra un mapa que ubica el punto exacto del epicentro en la zona marítima al oeste del estado de Jalisco. El sismo forma parte de la actividad sísmica frecuente que se registra en la región debido a la interacción tectónica frente a las costas del Pacífico mexicano.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Conservar la calma y evitar correr.

Mantenerse alejado de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de un edificio, buscar refugio bajo muebles resistentes o junto a muros de carga.

No utilizar elevadores.

Si estás en la vía pública, alejarse de postes, cables, bardas y estructuras en riesgo.

Después del sismo, revisar posibles daños y seguir indicaciones de autoridades de protección civil.

Josué Rubalcaba / N+

