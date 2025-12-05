Sismo de Magnitud 4.0 Sacude a Jalisco; El Epicentro se Registró al Oeste De Cihuatlán
El SSN reportó un sismo preliminar de magnitud 4.0, localizado 66 km al oeste de Cihuatlán. Ocurrió a las 10:23 horas, según datos oficiales
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó la mañana de este 5 de diciembre un sismo preliminar de magnitud 4.0, localizado 66 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. De acuerdo con la información difundida por el organismo, el movimiento fue registrado a las 10:23:04 horas, con una latitud de 19.30, longitud -105.19 y una profundidad de 10 kilómetros.
Preliminar: SISMO Magnitud 4 Loc 66 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 05/12/25 10:23:04 Lat 19.30 Lon -105.19 Pf 10 km pic.twitter.com/9RwYGaGwe1— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 5, 2025
El SSN acompañó el reporte con un mapa en el que se identifica la ubicación del epicentro frente a la costa de Jalisco, en la región del Pacífico Mexicano. El aviso fue difundido a través de su cuenta oficial de X, donde se especifica que los datos son preliminares.
¿Qué hacer durante un sismo?
- Mantén la calma y evita correr.
- Agáchate, cúbrete y agárrate bajo una mesa resistente o junto a un muro firme.
- Aléjate de ventanas, objetos pesados y artículos que puedan caer.
- No uses elevadores.
- Si estás en el exterior, aléjate de postes, cables y estructuras que puedan colapsar.
- Una vez que termine, revisa si el lugar es seguro antes de evacuar.
Josué Rubalcaba / N+
