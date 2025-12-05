Inicio Guadalajara Sismo de Magnitud 4.0 Sacude a Jalisco; El Epicentro se Registró al Oeste De Cihuatlán

Sismo de Magnitud 4.0 Sacude a Jalisco; El Epicentro se Registró al Oeste De Cihuatlán

|

N+

-

El SSN reportó un sismo preliminar de magnitud 4.0, localizado 66 km al oeste de Cihuatlán. Ocurrió a las 10:23 horas, según datos oficiales

Se registra sismo magnitud 4.0 al oeste de Cihuatlán.

Se registra sismo magnitud 4.0 al oeste de Cihuatlán. Foto: N+

COMPARTE:

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó la mañana de este 5 de diciembre un sismo preliminar de magnitud 4.0, localizado 66 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. De acuerdo con la información difundida por el organismo, el movimiento fue registrado a las 10:23:04 horas, con una latitud de 19.30, longitud -105.19 y una profundidad de 10 kilómetros.

Noticia Relacionada: Reportan Sismo de Magnitud 4.4 Frente a las Costas de Jalisco

 

La noticia fue reportada a través de la cuenta oficial del SSN

El SSN acompañó el reporte con un mapa en el que se identifica la ubicación del epicentro frente a la costa de Jalisco, en la región del Pacífico Mexicano. El aviso fue difundido a través de su cuenta oficial de X, donde se especifica que los datos son preliminares.

¿Qué hacer durante un sismo?

  • Mantén la calma y evita correr.
  • Agáchate, cúbrete y agárrate bajo una mesa resistente o junto a un muro firme.
  • Aléjate de ventanas, objetos pesados y artículos que puedan caer.
  • No uses elevadores.
  • Si estás en el exterior, aléjate de postes, cables y estructuras que puedan colapsar.
  • Una vez que termine, revisa si el lugar es seguro antes de evacuar.

Josué Rubalcaba / N+

Historias Recomendadas:

 
 

 

Sismos 2025
Inicio Guadalajara Sismo hoy 5 de diciembre con magnitud 40 se registra al oeste de cihuatlan jalisco