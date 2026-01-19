¿Cómo Recargar la Tarjeta La Única en Jalisco?

A tan sólo una semana de que inició el prerregistro para conseguir la Tarjeta La Única en Jalisco, este 19 de enero comenzó la entrega del plástico con la que los jaliscienses podrán acceder al precio de 11 pesos en el transporte público, además de realizar diferentes movimientos bancarios y hasta recibir remesas.

Noticia relacionada: Módulos Tarjeta Única Jalisco 2026: ¿Dónde Entregan Desde Hoy la Credencial?

¿Cómo se podrá recargar la Tarjeta La Única?

Esta tarjeta podrá recargarse en espacios físicos y digitales. Para hacerlo de forma digital, se necesita la aplicación 'Mi Saldo', con la cual se puede recargar desde los 5 hasta los 250 pesos, o bien, acudiendo a tiendas de autoservicio.

Los usuarios del transporte público también pueden recargar la tarjeta en camiones, así como en las estaciones del Tren Eléctrico y Mi Macro.

Cabe mencionar que tener esta tarjeta no implicará el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales, ya que dichos beneficios sólo se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente.

Aquellas personas que aún no han hecho el registro, el cual puede realizarse en diferentes módulos de atención, o a través de la página oficial, deberán contar con INE, correo electrónico y un número de teléfono celular.

Una vez que se ingresa la información, se selecciona la hora y día de la cita, después se imprime el acuse de recibo que llegará al correo electrónico. Al asistir a la cita en el módulo asignado, se deberá llevar una copia de la INE por ambos lados y el acuse impreso.

¿Cuáles son los módulos instalados?

Los 12 módulos instalados y a los cuales se podrá acudir tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como al interior del estado para recoger el plástico, se encuentran en:

Parque San Jacinto

Estación de los dos templos

Unidad Deportiva López Mateos

Calzada Huasco #915

Estación Central Nueva

Unidad Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

Centro Administrativo de Tlajomulco

Palacio Municipal de Lagos de Moreno

Delegación Regional de la Secretaria de Educación Costa Sierra Occidental

UNIRSE Sur, en Ciudad Guzmán y

UNIRSE en Tepatitlán de Morelos

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: