Investigan la Desaparición de un Hombre Durante la Balacera en Urbi Quinta, en Tonalá

Las autoridades están investigando la privación ilegal de la libertad de un hombre que desapareció tras la agresión a balazos que se registró en el fraccionamiento Urbi Quinta, en el municipio de Tonalá, el 6 de octubre.

Se trata de Sergio Antonio Casillas Cortés, quien se encuentra desaparecido desde el día de la balacera en Tonalá, luego de que sujetos armados se lo llevaron a la fuerza.

Todo esto sucede cuando él está acompañado de una tercera persona a encontrarse con otros sujetos y termina en la privación. Estamos trabajando en la búsqueda Blanca Trujillo, Vicefiscal de Personas Desaparecidas en Jalisco

En el momento en que ocurrió el atentado con armas largas y cortas, se escucha cuando los sujetos armados dan indicaciones de privar de la libertad a Sergio Antonio.

Efectivamente se hizo trabajo de recolección de videos, nos da cuenta de este tema de los disparos, tenemos la denuncia ya por la desaparición Blanca Trujillo, Vicefiscal de Personas Desaparecidas en Jalisco

¿Quién es Sergio Antonio?

Sergio Antonio, de 40 años, se dedica a ser escolta en el ámbito privado. El día de los hechos, él avisó a su familia que iba a un trabajo en su función de seguridad privada para brindar acompañamiento a una persona.

¿Por qué no hacen por buscar a los que se llevaron a mi hermano? Llegaron y dispararon. Fue algo directo con ellos, uno corre, es el que está herido Hermana de Sergio Antonio

