Falla Eléctrica Genera Preocupación en Usuarios de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara

Momentos de incertidumbre vivieron usuarios de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara la mañana de este 19 de diciembre, luego de que se registrara una falla en el suministro de energía eléctrica que provocó la suspensión temporal del servicio.

De acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el corte en la operación se prolongó por aproximadamente 15 minutos. Durante este lapso, algunos pasajeros descendieron de los vagones ante la preocupación de llegar a tiempo a sus actividades, optando por caminar para buscar unidades de transporte público o recurrir a vehículos de plataforma.

Reportan asaltos en contra de usuarios de la L4

A esta situación se suma la problemática de inseguridad que usuarios han denunciado en los alrededores de la estación Las Juntas. Durante la presente semana se reportaron varios robos con violencia en la zona; incluso, un presunto ladrón fue detenido.

Se trata de Armando 'N', de 32 años de edad, a quien se le aseguraron cinco relojes de diversas marcas, tres auriculares inalámbricos y una cantidad de marihuana. Sin embargo, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el caso aún no ha sido judicializado.

Usuarios señalan que los hechos delictivos ocurren a distintas horas del día. Algunos testigos aseguran haber visto a personas correr tras ser despojadas de sus pertenencias, principalmente carteras y teléfonos celulares. Otros indican que han sido víctimas directas de asaltos, incluso durante la madrugada, cuando se trasladan a sus centros de trabajo.

Además, habitantes y usuarios coinciden en que la falta de iluminación en la zona contribuye a generar un entorno de riesgo, lo que facilita la comisión de delitos. Afirman que el área suele lucir solitaria en ciertos horarios, incrementando la percepción de inseguridad.

Cabe recordar que, al inicio de operaciones de la Línea 4, las autoridades anunciaron la implementación de un operativo de seguridad con la participación de corporaciones estatales, viales y metropolitanas, con el objetivo de reforzar la vigilancia en accesos y puntos de mayor afluencia, y así garantizar traslados más seguros para los usuarios.

