Camiones del Transporte Público Rechazan Pago con Tarjeta La Única de Jalisco, Reportan Usuarios

Después de que los usuarios del transporte público recibieron su Tarjeta La Única en Jalisco, algunos de ellos reportaron a través de redes sociales que hay camiones que todavía no aceptan esta tarjeta para pagar el pasaje.

Uno de los usuarios, quien prefirió mantenerse en el anonimato, y que ya cuenta con su Tarjeta La Única, mencionó que al momento de recibirla, los encargados de este programa le confirmaron que ya podía hacer uso de su tarjeta para utilizar el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Pues sí, mira, a mí me dijeron que ya podía usarla, y la he usado sin problema en las rutas 59-A y la C-74, pero hoy que me subí a un camión de la ruta 626, no pasó la tarjeta Usuario del transporte público, quien reporta que su tarjeta fue rechazada

De acuerdo con el usuario, intentó pagar su pasaje en la ruta 7-10 / C02 - Miramar hacia el Centro de Guadalajara, pero el lector rechazó su tarjeta, por lo que no tuvo otra opción que pagar con monedas.

El chofer, con un tono medio pesado, me dijo que todavía no era abril, que si ya quería pagar los 11 pesos, y le dije que no, que a mí los del gobierno me dijeron que ya la podía usar, y me dijo que no. Entonces yo creo que les face falta una actualización a sus máquinas, porque, ¿cómo los otros camiones sí aceptaron la tarjeta? La verdad sí me enojé. Y afortunadamente tenia 10 pesos en monedas, porque si no, me haya bajado del camión Usuario del transporte público, quien reporta que su tarjeta fue rechazada

Usuaria comparte que su tarjeta también fue rechazada en la ruta 602

Otra de las usuarios del transporte público, compartió a través de Facebook que intentó pagar el pasaje de la ruta C-16, conocida como la 602, y su Tarjeta La Única también fue rechazada.

La ruta 602 marca como inválida esta tarjeta, ¿a alguien le ha pasado así en otros camiones? Tuve que pagar 10 peos teniendo saldo en mi tarjeta Usuaria del transporte público que tampoco pudo pagar con su tarjeta

Algunos otros usuarios en redes sociales comentaron que ellos vivieron la misma experiencia que la usuaria, sin embargo, otros afirmaron que sí lograron utilizar su Tarjeta La Única incluso en la misma ruta.

Cabe señalar que a pesar de que todavía no hay una fecha exacta, las autoridades mencionaron que a partir de abril sería cuando el pasaje costará 11 pesos con la Tarjeta La Única y 14 pesos para quien desee pagar con efectivo.

