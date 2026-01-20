Víctimas de Explosión por Fuga de Gas en Zapopan Continúan Graves de Salud

Los tres integrantes de una familia que lo perdieron todo tras una explosión por acumulación de gas en la colonia 12 de Diciembre, en Zapopan, continúan hospitalizados y en estado grave de salud.

Noticia relacionada: Explosión en Casa por Acumulación de Gas LP P Deja Tres Lesionados en Zapopan

La explosión ocurrió el 17 de enero debido a una fuga de gas, los tres integrantes de la familia presentaron quemaduras de segundo y tercer grado. Los daños y pérdidas materiales fueron cuantiosos, ya que la vivienda quedó destruida.

De acuerdo con el dictamen de Protección Civil de Zapopan, el inmueble ya es inhabitable, pese a que poca ropa y muebles quedaron intactos.

Piden apoyo para reconstruir la casa donde ocurrió la explosión

Familares y amigos piden el apoyo de las personas para reconstruir la casa del señor ‘Toño’, quien llevaba más de 15 años viviendo en ella junto a sus hijos y esposa.

Hasta el momento, la finca permanece asegurada mientras que las autoridades realizan el peritaje correspondiente.

Los daños también alcanzaron a afectar a viviendas de al menos tres vecinos, quienes desde el 17 de enero se encuentran en la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir con sus hogares, ya que sus casas terminaron con grietas y colapso de bardas.

Las grietas se iban abriendo poco a poco, sin embargo, no nos dieron orden de desalojamiento ni nada, solamente pues que nosotros estuviéramos alerta si se derrumbaba o algo Nayeli García, vecina con afectaciones

Yo tengo varios niños, mis nietos aquí conmigo, y pues sí, tenemos la apuración y queremos saber cuándo van a venir porque no podemos hacer ni mover nada, porque fue lo que nos dijeron de Protección Civil Araceli Ayala, vecina con afectaciones

Por lo anterior, los vecinos exigen a las autoridades que acuda nuevamente a la zona para que hagan una valoración de todos los daños y si es necesaria, su reubicación.

Respecto al señor Toño y su familia, necesitan donadores de sangre tipo O positivo y O negativo.

Se desconoce si la vivienda es apta para acceder al seguro de hogar, el cual sirve para proteger los patrimonios en casos de explosiones, incendios o inundaciones, siempre y cuando se haya realizado el pago del predial.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: