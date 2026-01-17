Explosión en Casa por Acumulación de Gas LP P Deja Tres Lesionados en Zapopan

Una explosión provocada por la acumulación de gas LP se registró en una casa de dos niveles, en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan, Jalisco, lo que generó una situación de emergencia al interior del domicilio.

El estallido ocasionó el derrumbe de parte de la vivienda, principalmente en el área correspondiente al primer piso, y dejó como saldo a tres personas lesionadas.

Tras la explosión, los ocupantes del inmueble resultaron con diversas lesiones. Fueron atendidos como pacientes en código 3, debido a la gravedad de su estado de salud. Los tres lesionados presentaban quemaduras de segundo y tercer grado.

El domicilio fue evacuado en su totalidad para evitar mayores riesgos, mientras se realizaban las maniobras necesarias para la atención de los afectados.

Piden revisar instalaciones

Elementos de Cruz Verde acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron abordados a una ambulancia para su traslado. Una vez asegurada la zona y evacuado el inmueble, los heridos fueron llevados a recibir atención médica especializada.

El incidente dejó daños estructurales significativos en la vivienda, derivado del derrumbe ocurrido tras la explosión, lo que evidenció la fuerza del estallido ocasionado por la acumulación de gas LP al interior del domicilio.

Los bomberos de Zapopan pidieron a la población, a través de su cuenta de X, revisar periódicamente las instalaciones de gas LP y reportar cualquier olor o fuga para prevenir accidentes.

