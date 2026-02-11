Vinculan a Proceso a Presunto Implicado en el Asesinato de las 2 Policías Viales en El Salto

Alfonso Baltazar ‘N’, quien fue detenido por su posible relación con el asesinato de dos mujeres policías viales de El Salto, Jalisco, fue vinculado a proceso este 11 de febrero.

El sujeto fue identificado como el tercer implicado en la agresión violenta que cobró la vida de ambas oficiales de la Secretaría de Movilidad de Jalisco el 11 de noviembre de 2025.

Libna y Gisela son las dos oficiales con más de siete años en servicio, quienes fueron asesinadas tras un operativo contra vidrios polarizados en la colonia Lomas de San Juan, en El Salto.

El imputado fue localizado y capturado en el municipio de Jalostotitlán el 4 de febrero. Durante su detención, los agentes investigadores lograron recuperar una de las armas que les fueron sustraídas a las oficiales el día del doble homicidio.

Las autoridades señalaron que este hombre formaba parte de una célula delictiva, cuyos otros dos integrantes fueron abatidos el 3 de febrero en un enfrentamiento en el poblado de La Alameda, en El Salto, y quienes también participaron en los hechos antes mencionados.

El hombre vinculado a proceso también es investigado por otros asesinatos

Alfonso Baltazar ‘N’ también es investigado por su presunta participación en el homicidio de un hombre de tercera edad, ocurrido tras un asalto en una papelería, así como el asesinato del dueño de un gimnasio.

Al vinculado se le dictó una prisión preventiva máxima de dos años y se fijaron cinco meses para el cierre de la investigación complementaria, incluso se le imputaron delitos de feminicidio y robo calificado.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

