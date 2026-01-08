Zapopan Ofrece Descuentos a Quienes Paguen a Tiempo el Predial 2026

El gobierno de Zapopan informó que las personas realicen pronto el pago del predial que corresponde al 2026, podrán tener acceso a un descuento del 10%, ya sea en línea o a través de una recaudadora móvil.

Noticia relacionada: Lista de Descuentos de Predial por Municipio del Área Metropolitana de Guadalajara Este 2026

Para personas con discapacidad, jubiladas o en condición de viudez, el descuento será del 50%, mientras que los predios destinados a actividades agropecuarias, el descuento será del 90%.

En el caso de las personas adultas mayores, los descuentos serán del 50% a partir de los 60 años de edad, mientras que quienes tengan 70 años, será del 60%, y un 80% para quienes tengan 80 años.

Por su parte, la Dirección de Ingresos de Zapopan detalló que la campaña 2026 contratará con 17 medios de pago para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Cuáles son los medios de pago?

Sistema de autopago

Predial express

Kioscos digitales

Recaudadoras móviles

Rompefilas

Bancos

Tiendas de autoservicio y conveniencia

Código QR

Aplicación móvil

El asistente del Digital Beto Bot

Cabe señalar que además de las recaudadoras móviles que llegarán a mercados municipales para acercar el servicio a la ciudadanía, autoridades enfatizaron que no será necesario pedir servicios de intermediarios para hacer estos pagos.

Por lo anterior, hicieron un llamado a la ciudadanía a no recurrir a intermediarios o gestores, ya que podría tratarse de una modalidad de estafa.

Moisés Hernández / N+

Historias recomendadas: