Alrededor de las 2:00 de la tarde se reportó a la Central de Emergencias 911, el atropellamiento de un hombre en el libramiento de Uriangato, Guanajuato.

El accidente se registró a unos metros del acceso al municipio, donde de acuerdo a testigos, el conductor de un camión tipo tolva que llegó a dejar material para la obra, lo golpeó y atropelló.

El hombre atropellado murió casi al instante en el lugar

Los trabajadores que se encontraban en el lugar, al percatarse del accidente, se acercaron a ayudar a su compañero y llamaron a las autoridades pertinentes.

Al llegar al sitio de los hechos, paramédicos de Protección Civil, de inmediato llegaron a brindarle atención médica a la víctima, pero solamente pudieron confirmar la muerte del hombre.

La persona fallecida presentaba entre 55 y 60 años de edad. Por su parte, el conductor del camión tipo tolva huyó del lugar, por lo que es buscado por las autoridades.

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El accidente causó gran tráfico vehicular por varias horas

La zona fue acordonada por elementos de seguridad y rescate, lo que provocó un intenso congestionamiento vial, causando filas de automóviles por más de un kilómetro.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de realizar las indagaciones pertinentes para darle apertura a una carpeta de investigación.

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Minutos después, personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo del hombre y lo trasladaron a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

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