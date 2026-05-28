Muere Hombre Atropellado Cuando Trabajaba en la Rehabilitación del Libramiento de Uriangato

Un hombre que trabajaba en la rehabilitación del libramiento de Uriangato, falleció después de haber sido atropellado por una tolva, el conductor responsable huyó del lugar.

La víctima permanece como desconocida.N+

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Tragedia en Uriangato: un trabajador muere atropellado por una tolva mientras rehabilitaba el libramiento. El conductor huyó y es buscado por las autoridades. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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