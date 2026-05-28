El Tiki y El Pato eran Buscados por Homicidio; Fueron Detenidos Junto a 20 Personas más en Silao

Durante un operativo coordinado, se realizó la detención de 22 personas, integrantes de un grupo delictivo, entre ellos dos personas con órdenes de aprehensión por homicidio.

Entre los detenidos hay dos con orden de aprehensión por homicidio.N+

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Impactante operativo en Silao: Detienen a 22 personas, incluyendo a 'El Tiki' y 'El Pato', buscados por homicidio. Armas, drogas y dinero incautados. Descubre más sobre esta acción policial.

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