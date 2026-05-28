Un total de 22 presuntos integrantes de un grupo delictivo, incluyendo a su líder César Arturo, alias “El Tiki", y a José Julián, alias “El Pato", ambos con órdenes de aprehensión por homicidio.

Estas 22 personas fueron detenidas el 19 de mayo de 2026 durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Se aseguraron armas de fuego, dinero en efectivo, drogas

La acción, resultado de trabajos de inteligencia sobre personas armadas en un inmueble del fraccionamiento Lomas de Comanjilla en Silao, tenía como fin desarticular células generadoras de violencia.

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En la intervención, donde participaron las FSPE y la Defensa de México, siendo aseguradas armas de fuego largas y cortas, cartuchos, dinero en efectivo, droga, chalecos tácticos y una tabla con insignias criminales.

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Posteriormente, los 19 hombres y tres mujeres, uno de ellos en silla de ruedas, fueron vinculados a proceso por delitos federales como delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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