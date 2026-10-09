Localizan Cuerpo de un Joven con Signos de Violencia al Sur de Guanajuato Capital

Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado sin vida en la zona de La Santa Cruz, cerca de la comunidad de Cañada de Bustos, en el sur de Guanajuato, Capital.

Vecinos reportaron al 911 que había una persona inconsciente en el lugar; policías municipales y paramédicos acudieron y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que el cuerpo tenía múltiples huellas de violencia, entre ellas golpes y posibles heridas de arma de fuego.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron al lugar de los hechos para realizar la apertura de una carpeta de investigación.

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El cuerpo del joven fue levantado por elementos del SEMEFO (Servicio Médico Forense), quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, ni se cuenta con sospechosos por el asesinato.