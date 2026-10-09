Homicidios

Localizan Cuerpo de un Joven con Signos de Violencia al Sur de Guanajuato Capital

Fue en la zona de La Santa Cruz donde se registró el hallazgo, la edad de la víctima aparenta entre los 25 años

Localizan Cuerpo de un Joven con Signos de Violencia al Sur de Guanajuato Capital.Localizan Cuerpo de un Joven con Signos de Violencia al Sur de Guanajuato Capital. Foto: N+

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Reportes indicaron que la persona presentaba huellas de violencia entre golpes e impactos por arma de fuego.

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