Buscan a Joan Francisco Díaz Rodríguez, Estudiante Desaparecido en Guanajuato

Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de la División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato, se encuentra desaparecido desde el pasado 29 de septiembre.

Cuando fue visto por última vez en la zona centro de Guanajuato, Capital, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el Gobierno del Estado.

Ante su desaparición, la Universidad de Guanajuato se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje en el que destacó la importancia de localizarlo: “todas las abejas son importantes, que ninguna falte”.

De igual manera, la comunidad universitaria ha compartido las diversas fichas de búsqueda para dar con el paradero de su compañero.

La información difundida en la ficha de búsqueda señala que Joan Francisco tiene complexión delgada, tez blanca, cabello negro, ondulado y ligeramente largo, además de rostro ovalado, cejas pobladas y ojos medianos de color café oscuro.

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Entre sus características físicas también se señala que tiene la frente y la boca medianas, nariz recta y mentón cuadrado. Mide aproximadamente 1.78 metros de estatura.

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, se han dedicado a pegar fichas en postes y preguntar a personas de la zona sobre el joven.