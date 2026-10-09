Desaparecidos

Buscan a Joan Francisco Díaz Rodríguez, Estudiante Desaparecido en Guanajuato

El joven de 21 años de edad fue visto por última vez el pasado 29 de septiembre del 2026

Buscan a Joan Francisco Díaz Rodríguez, Estudiante Desaparecido en Guanajuato.Buscan a Joan Francisco Díaz Rodríguez, Estudiante Desaparecido en Guanajuato. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato

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Según datos recabados se encontraba en el centro de la Capital del Estado cuando se perdió su rastro, se han emitido varias fichas de búsqueda.

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