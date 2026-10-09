Autoridades Reportan Hallazgo de un Feto en Alcaldía Benito Juárez, CDMX

Una movilización se registró este viernes en la colonia San Simón, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), por el hallazgo de un feto.

De acuerdo con reporte preliminar de la Seguridad Ciudadana (SSC), se trata del hallazgo de un aparente feto entre bolsas de basura, afuera de una vivienda en las calles de Bolívar y San Simón, en dicha alcaldía.

No hay detenidos

Vecinos de la colonia lograron ver el pequeño cuerpo y llamaron a las autoridades. Al parecer, el feto fue abandonada en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte, acordonaron el área y solicitaron los servicios correspondientes, además de informar al agente del Ministerio Público, quien llevará a cabo las investigaciones.

El cuerpo ya fue trasladado al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo). Hasta el momento no hay detenidos.

Cámaras de seguridad captaron a un hombre en aparente situación vulnerable caminando con una bolsa de plástico, donde presuntamente trasladaba el feto.

Hasta el momento, el sujeto sigue tirado en la vía pública, a unos metros de la zona que quedó acordonada por las autoridades.

Con información de N+