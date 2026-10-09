Seguridad

Autoridades Reportan Hallazgo de un Feto en Alcaldía Benito Juárez, CDMX

El cadáver fue encontrado afuera de un domicilio de la colonia San Simón

Cuerpo de bebé encontrado en la alcaldía Benito Juárez, CDMXZona donde fue encontrado cuerpo de bebé, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX. Foto: N+

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Tragedia en Benito Juárez: el cuerpo de un bebé de 7 meses fue hallado en San Simón. Vecinos alertaron a las autoridades. Conoce los detalles de este caso.

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