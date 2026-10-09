Seguridad

Detienen a Intendente de Primaria por Denuncias de Presunto Acoso en Veracruz

Dos reportes corresponden a presuntos hechos dentro del plantel educativo y otro está relacionado con un grupo deportivo donde el señalado fungía como instructor

Intendente de escuela primaria arrestado por denuncias de acoso en CórdobaIntendente de escuela primaria arrestado por denuncias de acoso en Córdoba. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Córdoba, Martín Isaac N intendente de primaria fue detenido tras denuncias por presunto abuso. Comunidad escolar y padres demandan justicia y esclarecimiento de los hechos

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