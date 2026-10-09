Detienen a Intendente de Primaria por Denuncias de Presunto Acoso en Veracruz

Martín Isaac “N”, quien se desempeñaba como intendente de la escuela primaria Venustiano Carranza, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, luego de acumular tres denuncias por presunto acoso sexual; dos relacionadas con hechos ocurridos en el plantel educativo y una más vinculada con un equipo de fútbol del que era instructor.

La detención se produjo en medio de la presión ejercida por padres de familia, quienes se manifestaron frente a la Fiscalía Regional de Justicia de la zona centro Córdoba para exigir avances en las investigaciones y acciones concretas ante los señalamientos.

La inconformidad de las familias escaló hasta el cierre de vialidades, ante la exigencia de que las autoridades atendieran las denuncias y esclarecieran los presuntos hechos que involucran a menores de edad.

El caso generó preocupación entre la comunidad escolar, cuyos integrantes demandaron que las investigaciones avancen y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Tras su detención, Martín Isaac “N” fue trasladado al penal de mediana seguridad de Amatlan donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para el seguimiento del proceso legal. El detenido mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.