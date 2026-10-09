Accidentes

Accidente en el Metrobús CDMX Hoy: Muere Motociclista por Choque en Estación Montevideo

Elementos de emergencias acudieron a la zona, que se encuentra acordonada

Accidente en colonia Lindavista VallejoAccidente en colonia Lindavista Vallejo. Foto: N+

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