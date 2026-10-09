Accidente en el Metrobús CDMX Hoy: Muere Motociclista por Choque en Estación Montevideo

Una mujer murió luego de que la motocicleta en la que viajaba fue impactada por un automóvil y posteriormente arrollada por una unidad del Metrobús, en la colonia Lindavista Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El percance ocurrió sobre Eje 5 Norte, a la altura de Poniente 140, cerca de la estación Montevideo de la Línea 6 del Metrobús.

El vehículo impactó a los motociclistas se dio a la fuga. Tras el choque, la motocicleta quedó debajo de una unidad del Metrobús, que se dirigía hacia la terminal El Rosario.

La mujer que viajaba en la parte trasera de la motocicleta perdió la vida en el lugar. El hombre que conducía, también de entre 30 y 35 años, sobrevivió al impacto y recibió atención prehospitalaria.

Al lugar acudieron elementos de la policía capitalina, personal de Protección Civil, bomberos y paramédicos, quienes brindaron asistencia al lesionado y acordonaron el área del incidente.

El conductor del Metrobús permaneció en el lugar y fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se investigará cómo ocurrió el accidente.

FBPT