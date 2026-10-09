Choque Múltiple en Arco Norte; Dos Tráileres y Unidades de Emergencias Involucrados

Un accidente múltiple se registró sobre la autopista Arco Norte, a la altura de la Caseta de Sanctórum, en Tlaxcala.

En el percance estuvieron involucrados dos camiones de carga, una patrulla de la Guardia Nacional y una unidad de auxilio de Cruz Roja Mexicana.

El accidente provocó la movilización de corporaciones de emergencia y afectaciones a la circulación en esta importante vía de comunicación la mañana de este 9 de octubre.

De manera preliminar se sabe que tres personas resultaron lesionadas, mismas quienes fueron atendidos por los paramédicos.

Autoridades realizan los peritajes correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Cabe resaltar que hubo afectación a la altura del kilómetro 196 con dirección a San Martín Texmelucan; se sabe que hubo filas de hasta 4 kilómetros de vehículos varados.

Personal de grúas y emergencias laboraron varias horas hasta concluir la mitigación de riesgos y retiro de las unidades involucradas en el accidente.

Por otro lado, varios automóviles sufrieron daños de consideración tras caer en un bache de gran tamaño ubicado en el Periférico Ecológico, a la altura de la incorporación al Barrio de Santa Catarina, en la ciudad de Puebla.

Los vehículos, que terminaron varados en la lateral del Periférico Ecológico, presentaron ruptura de neumáticos y daños en los rines como consecuencia del impacto en el hoyo, situado en el carril de extrema izquierda con sentido a la carretera federal a Tehuacán.

Luego del incidente, los automóviles afectados se orillaron para poder cambiar sus neumáticos. personal de proximidad acudió al sitio para resguardar las unidades mientras realizaban las maniobras de cambio. afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Asimismo, tras escuchar los testimonios de los conductores, los elementos de proximidad rellenaron provisionalmente el bache con piedras para disminuir su riesgo y reducir la cantidad de afectaciones a otros automovilistas.

Con información de N+

MCS