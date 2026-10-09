Accidentes

Choque Múltiple en Arco Norte; Dos Tráileres y Unidades de Emergencias Involucrados

El accidente provocó cierre total durante varias horas en el tramo Calpulalpan–Sanctórum en Tlaxcala, con dirección a San Martín Texmelucan

Accidente en Arco Norte deja tráfico intenso y tres lesionados.Accidente en Arco Norte deja tráfico intenso con dirección a Puebla. Foto: X @Elcuervo49

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Accidente en Arco Norte provoca cierre total y filas de 4 km. Dos camiones, una patrulla de la Guardia Nacional y una unidad de auxilio de Cruz Roja Mexicana involucrados.

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