Operación Enjambre: Suman Más de Mil Años de Prisión contra Exservidores Públicos en Edomex

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la Operación “Enjambre” en el Estado de México (Edomex) ha obtenido sentencias condenatorias que suman 1,208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas, entre ellas exservidores públicos municipales y estatales, por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

Cabe recordar que la operación surgió en seguimiento a la investigación por el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas, localizados al interior pozos del municipio de Nicolás Romero, hechos en los que se estableció la participación de elementos de la policía municipal.

También se identificó la infiltración de grupos criminales en diferentes cuerpos de seguridad y administraciones de ayuntamientos en la entidad, lo que les garantizaba una red de protección para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Por ello, el 22 de noviembre del 2024 se llevó a cabo el primer despliegue de la Operación “Enjambre”, lo que permitió la detención de servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en el Estado de México.

Exservidores de Edomex sentenciados

Pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han permitido acreditar la participación de 27 individuos en diversos ilícitos, lo que ha derivado en que jueces del Poder Judicial del Estado de México hayan dictado 16 sentencias condenatorias que en conjunto suman 1,153 años y cinco meses de prisión.

El 16 de diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, fue sentenciado por dos delitos, el 29 de enero de 2026 a 40 años de prisión por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, el 9 de julio de 2025 fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, fue sentenciado el 9 de febrero de 2026 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, de igual forma suma dos sentencias en su contra. La primera de 68 años y 6 meses de prisión del 27 de octubre de 2025 por desaparición forzada de personas. y la segunda, el 21 de noviembre del mismo año, de 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue sentenciado el 23 de septiembre de 2025 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, fue sentenciado el 11 de noviembre de 2025 a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión.

Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, fue condenado el 28 de agosto de 2025 a un año de prisión por el delito de evasión.

Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 3 de julio de 2025 a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.

Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias el Matón, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 16 de julio de 2025 a 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro exprés.

Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal de Santo Tomás, fue sentenciado el 12 de diciembre de 2025 a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos expolicías municipales de Ecatepec, fueron sentenciados el 14 de abril de 2026 a 47 años de prisión cada uno por el delito de homicidio.

También fueron sentenciados a 47 años y 6 meses de prisión siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

El pasado 30 de septiembre, el Órgano Jurisdiccional dictó sentencia de 14 años de prisión para Ángel Díaz Zarco, responsable de los delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. En tanto que para Martín Santana Martínez una pena de 12 años y 8 meses de prisión por evasión y robo con violencia.

La Autoridad Judicial de igual forma emitió sentencia para Litzy Mariana Domínguez Vilchis de 8 años y 8 meses de prisión tras quedar acreditada su responsabilidad en los delitos de evasión y daño en bienes. Además, María Raquel Rubio Rodríguez fue condenada a 6 años de prisión por los delitos de evasión y abuso de autoridad.

Finalmente, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron sentenciadas a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de evasión.

Con información de N+

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