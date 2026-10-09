Seguridad

Operación Enjambre: Suman Más de Mil Años de Prisión contra Exservidores Públicos en Edomex

La investigación surgió luego del hallazgo de restos humanos de 10 víctimas, al interior de pozos del municipio de Nicolás Romero

Exfuncionarios sentenciados en EdomexExfuncionarios sentenciados en Edomex. Foto: X@GabSeguridadMX

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Condenas que suman 1,208 años en Edomex: Operación Enjambre desmantela red de corrupción y crimen. Conoce los detalles de este caso que sacudió a la entidad.

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