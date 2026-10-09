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Hijo de Fishman Queda Libre Luego de la Muerte de Réferi ‘El Búho’

La defensa del luchador logró un acuerdo reparatorio

Hijo de FishmanHijo de Fishman. Foto: Facebook@Hijo de Fishman

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Impactante: El Hijo de Fishman obtiene su libertad tras un acuerdo con la familia del réferi fallecido, 'El Búho'. No habrá proceso penal. Más información se dará en una próxima conferencia.

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