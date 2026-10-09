Hijo de Fishman Queda Libre Luego de la Muerte de Réferi ‘El Búho’

La empresa El Patrón Espectáculos dio a conocer que José Ángel N, conocido como Hijo de Fishman, quedó en libertad luego de su detención por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, el Búho, durante una función el pasado 7 de octubre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Cabe recordar que el luchador aplicó a Pineda la maniobra conocida como martinete, catalogada en México como técnica prohibida, por lo que sedesvaneció y quedó tendido en el cuadrilátero, la función fue detenida para recibir atención de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso.

Durante la madrugada de ese miércoles, el Hijo de Fishman fue detenido en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, por el delito de homicidio culposo.

Abogados del 'Hijo de Fishman' logran acuerdo

El abogado que lleva el caso informó que se logró un acuerdo reparatorio con la familia del Búho, por lo que se logró obtener la libertad del luchador independiente.

Detalló que el acuerdo incluye la reparación del daño y que con esto no habrá proceso penal para el Hijo de Fishman.

“Por estos lamentables sucesos, en los cuales, en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso, culminamos y se logró esta libertad el día de hoy”, indicó el abogado.

La empresa promotora dijo que más adelante se ofrecerá una conferencia de prensa, junto con la familia y los bogados, para evitar especulaciones del caso.

Con información de N+