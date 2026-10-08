Él Era el Réferi ‘Búho’, Quien Murió Tras Recibir un Martinete de ‘El Hijo de Fishman’

Gerardo Germán Pineda apodado cariñosamente como "El Búho" fue un réferi veterano y exluchador mexicano de 75 años, debido a su pasión por la lucha libre alcanzó el reconocimiento y cariño del publico en los cuadriláteros de Hidalgo.

Murió luego de desvanecerse en plena función en el Deportivo 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, el espectáculo se interrumpió y los servicios de emergencia acudieron para reanimarlo en la pelea entre "Máscara Sagrada" y el "Hijo de Fishman", tras supuestamente recibir un castigo conocido como Package Pildraver, una variante del martinete, considerada una de las técnica más peligrosas dentro de la lucha libre.

Tras su muerte fue despedido por familiares y amigos este jueves entre porras, flores y lágrimas en el Panteón Municipal de Pachuca.

Durante su vida tuvo una trayectoria de más de treinta años, su historia inició como luchador con el sobre nombre "El Búho Negro II" el cual utilizó aproximadamente 15 años.

Con el paso de los años ocupó el puesto de réferi, él relató a medios de comunicación locales que "fue casualidad, cuando en una función faltó el encargado de sancionar el combate” y le pidieron tomar el puesto de emergencia.

Desde esa ocasión halló una nueva pasión dentro de la lucha libre. En sus prácticamente tres décadas como réferi fue reconocido por su conocimiento a profundidad del reglamento.

Fue en la Arena Afición de Pachuca donde tuvo la responsabilidad de estar al frente de encuentros que protagonizaron "Mil Máscaras", "Dos Caras", "Canek", "Último Guerrero", "Solar", "Hijo del Santo" y "Blue Panther".

Siguió su labor como réferi independiente y participó con empresas como CLLT, Lucha Libre Vanguardia y Producciones IRC, en funciones regionales.

Al mantenerse activo en los cuadriláteros hizo que diversas generaciones de aficionados lo conocieran como una autoridad de la lucha libre en regiones de Hidalgo, en la actualidad su hijo, Búho Jr., es luchador.

Por ahora las autoridades investigan su deceso y el gremio de lucha libre en Hidalgo recuerda a uno de sus réferis más reconocidos.

HVI