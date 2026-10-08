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Él Era el Réferi ‘Búho’, Quien Murió Tras Recibir un Martinete de ‘El Hijo de Fishman’

Fue despedido por familiares y amigos este jueves entre porras, flores y lágrimas en el Panteón Municipal de Pachuca

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