Deportes

Atlas Anuncia Construcción de Nuevo Estadio para 2030

El proyecto pretende contar con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos

Así luciría el nuevo estadio de AtlasAsí luciría el nuevo estadio de Atlas | Foto: X (@AtlasFC)

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