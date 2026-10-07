Atlas Anuncia Construcción de Nuevo Estadio para 2030

Los Rojinegros del Atlas tendrán un nuevo estadio. A través de un comunicado oficial, el Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciaron una alianza para construir la nueva casa del Atlas y de los Leones Negros, recinto que también fungirá como el "corazón deportivo de Ciudad UdeG".

En ese sentido, se explicó que Grupo PRODI será socio mayoritario del proyecto y estará a cargo de su desarrollo, diseño y estructuración financiera, mientras que la Universidad de Guadalajara aportará el uso y aprovechamiento del predio por 99 años y participará como socio estratégico.

"El proyecto nace de la presencia histórica de la UdeG en este territorio e integra educación, deporte, cultura, espacio público y actividad económica en un mismo entorno", se lee en el comunicado en el que también se explicó que el nuevo estadio "forma parte de una visión compartida por el Gobierno del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y Grupo PRODI para impulsar en Ciudad UdeG un nuevo polo de desarrollo que aproveche la vocación universitaria, deportiva y cultural de la zona y fortalezca su integración con Guadalajara, Zapopan y el resto de la metrópoli".

Así será el nuevo estadio del Atlas

De acuerdo con lo dado a conocer por el club, el nuevo recinto ocupará un predio de 16 hectáreas y tendrá capacidad para más de 40,000 aficionados en partidos de futbol. Además se detalló que la distancia entre la primera butaca y la cancha será de menos de nueve metros. El estadio contará también con 56 palcos, 16 boxes y más de 3,600 asientos premium, de platea y preferente, además de espacios para activaciones y una oferta gastronómica regional.

"No será un estadio de días de partido. La operación contempla más de 200 eventos al año, entre partidos de fútbol, conciertos, espectáculos y otras actividades deportivas y culturales. El proyecto incluirá un recinto contiguo de hasta 4,000 metros cuadrados para encuentros de menor escala, además de más de 8,600 metros cuadrados destinados a tiendas de los equipos, el Museo del Fútbol, comercios y restaurantes", explica el comunicado.

De acuerdo con el comunicado, el diseño del inmueble estará a cargo de Populous, una "firma global especializada en arquitectura deportiva y de entretenimiento", que fue seleccionada tras un concurso internacional. Esa empresa cuenta con más de 40 años de experiencia y más de 3,500 proyectos en el mundo, inlcuidos el Wembley Stadium y Tottenham Hotspur Stadium, en Londres; Lusail Stadium, en Qatar, y el Yankee Stadium, en Nueva York.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

¿Cuánto costará el nuevo estadio del Atlas?

De acuerdo con José Miguel Bejos, Director de Grupo PRODI, se pretende invertir cerca de 5,000 millones de pesos en Ciudad UdeG. "Ningún peso del presupuesto público se invertirá en el estadio y el patrimonio universitario está protegido. Seremos socios de la Universidad de Guadalajara en un proyecto pensado para transformar positivamente su entorno y generar valor para la comunidad durante las próximas décadas”, señaló.

"Para nosotros, construir no termina cuando se inaugura una obra: quien construye, se queda y responde de frente. Por eso trabajaremos de la mano con el Gobierno de Jalisco, el municipio de Zapopan, la Universidad y los vecinos para atender retos como la movilidad e integrar Ciudad UdeG a su entorno. Hoy empieza el camino, con el diálogo como base y con la meta de disputar el primer partido en el nuevo estadio en 2030", puntualizó Bejos.