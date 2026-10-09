Ambulancia es Impactada por Camión en Veracruz; Se Dirigía a Atender Accidentados

Una ambulancia que se dirigía a brindar auxilio en un accidente ocurrido en el bulevar Fidel Velásquez, fue impactada por un camión de transporte público en la ciudad de Veracruz.

Se trató de un autobús de la ruta ‘Tejería’, el cual se estrelló contra la unidad de la Cruz Roja en la avenida Ignacio Allende y Esteban Morales.

Esto generó caos vial sobre la concurrida avenida, por lo que los vehículos tuvieron que circular por solo un carril. Se desconoce si resultaron personas lesionadas.

Las unidades permanecieron en el lugar del accidente en espera de las aseguradoras y de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Es de mencionar que se registraron alrededor de 4 accidentes seguidos durante la mañana por el exceso de velocidad aunado al piso mojado por las precipitaciones nocturnas.