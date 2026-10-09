Accidentes

Ambulancia es Impactada por Camión en Veracruz; Se Dirigía a Atender Accidentados

El choque se dio en la avenida Ignacio Allende y Esteban Morales, donde se generó caos vial

Ambulancia que se Dirigía a Atender Accidentados es Chocada por Camión en VeracruzAmbulancia que se dirigía a atender lesionados es impactada por camión de pasajeros en Veracruz. Foto: N+

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Caos en Veracruz: ambulancia de la Cruz Roja es impactada por un autobús mientras se dirigía a un accidente.

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