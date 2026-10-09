Marchas

¿Van a Cerrar Tlalpan? Ruta de la Marcha de Trabajadoras Sexuales Hoy en CDMX

Exigirán justicia por las agresiones registradas durante una jornada de salud

Marcha de trabajadoras sexualesMarcha de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Habrá Bloqueo en Tlalpan Hoy? Esta Es la Ruta de la Marcha de Trabajadoras Sexuales en CDMX | N+