¿Van a Cerrar Tlalpan? Ruta de la Marcha de Trabajadoras Sexuales Hoy en CDMX
Exigirán justicia por las agresiones registradas durante una jornada de salud
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Exigirán justicia por las agresiones registradas durante una jornada de salud
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Una movilización de trabajadoras sexuales y personas de la comunidad trans podría generar afectaciones a la circulación en la Ciudad de México (CDMX) este viernes 9 de octubre, debido a que convocaron a una marcha para denunciar actos de violencia y exigir una respuesta de las autoridades.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la protesta comenzará a las 15:00 horas frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ubicada en Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Desde ese punto, marcharán a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, localizada en el cruce de Aldama y Mina, en la colonia Buenavista.
La movilización lleva por consigna "¡Ninguna agresión sin respuesta, respeto total al trabajo sexual!" y busca visibilizar la violencia contra trabajadoras sexuales y personas trans, así como defender su derecho a organizarse, recibir atención de salud y ocupar espacios públicos sin hostigamiento.
Se estima una asistencia de 250 personas. También se contempla la posible incorporación de otras organizaciones sociales y colectivos defensores de los derechos de la comunidad diversa.
La protesta tiene como antecedente los hechos ocurridos el 6 de octubre durante una jornada de salud dirigida a personas trans y trabajadoras sexuales en un hotel.
Durante esa actividad se registraron agresiones que dejaron personas lesionadas, además de daños y pérdida de materiales médicos.
FBPT