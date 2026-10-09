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Hoy También Hay Marcha de Trabajadoras Sexuales: A Esta Hora Inicia la Manifestación

Las inconformes buscan visibilizar la violencia que sufren y en defensa de ocupar espacios sin violencia, ni hostigamiento

Marcha de trabajadoras sexualesMarcha de trabajadoras sexuales en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Marcha en CDMX: trabajadoras sexuales y personas trans exigen respeto y visibilizan agresiones sufridas. La protesta comienza a las 15:00 en la alcaldía Cuauhtémoc. Descubre más detalles.

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