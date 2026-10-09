Hoy También Hay Marcha de Trabajadoras Sexuales: A Esta Hora Inicia la Manifestación

Trabajadoras sexuales saldrán nuevamente a protestar este viernes en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que anoche bloquearon la calzada de Tlalpan a la altura de Viaducto, en dirección al sur. En el lugar, colocaron algunas llantas a las que les prendieron fuego, para denunciar que a sus mesas de diálogo, derivadas de la inconformidad que tienen con la obra de la Ciclovía, no han acudido las autoridades correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadoras Sexuales Bloquean Calzada de Tlalpan por Ciclovía en Metro Viaducto

Para hoy, las inconformes realizarán la marcha “¡Ninguna agresión sin respuesta, respeto total al trabajo sexual!”, con la finalidad de visibilizar y denunciar públicamente la violencia contra trabajadoras sexuales y personas trans y en defensa al derecho de organizarse, cuidar su salud y ocupar espacios sin violencia, ni hostigamiento. Así como para exigir una respuesta institucional inmediata de los hechos ocurridos el 6 de octubre, durante una jornada de salud dirigida a personas trans y trabajadoras sexuales en el Hotel Maga, en donde se registraron actos de agresión que dejaron personas lesionadas y provocaron daños y pérdida de materiales médicos.

Hora y lugar de la marcha de trabajadoras sexuales

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las trabajadoras sexuales unidas e independientes se concentrarán a las 15:00 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas Lleca Escuchando la Calle, Cheems Dios, Red Contra la Gentrificación y Justicia Histórica Trans.

Con información de N+

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