'Navi' Pillay Bromea Tras Ganar Nobel de la Paz: 'Quizá lo Comparta con Trump'

En medio de una fuerte ovación, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, Navi Pillay fue reconocida por sus colegas durante una reunión en el Tribunal de Núremberg.

Minutos antes, el Comité Noruego del Nobel anunció que la sudafricana era la ganadora del prestigioso galardón por su compromiso en la defensa de los derechos humanos, la paz y la aplicación del derecho internacional.

Ante la emoción de ser reconocida, la jurista soltó una broma antes de dar algunas palabras improvisadas: "Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump".

La reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Núremberg y publicada en la red social X.

"Momento asombroso. ¡Navi Pillay ha recibido el Premio Nobel de la Paz! Estamos en Núremberg; no se me ocurre un símbolo más poderoso para su Premio Nobel. ¡Todos estamos tan emocionados! Ésta es su primera reacción al enterarse de la noticia", publicó Callamard.

"No sé nada. Pregunto, ¿es verdad? Me llamaron para decirme y yo dije: 'Debe ser una broma'". Tras confirmarle que era cierto, agradeció los aplausos, pero entre risas señaló: "Siendo abogada y juez, aún así quiero verificar la noticia".

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Y es que cabe recordar que el año pasado, el presidente Donald Trump expresó que él se merecía ganar el premio Nobel de la Paz, mismo que le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La opositora al gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro después de recibir el premio, le entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense, al considerar que él la merecía.

Horas antes de la decisión del Comité Noruego, Trump volvió a insistir que merecía el galardón, ya que "nadie en la historia lo merece más que yo", y recordó que, según sus cuentas, resolvió ocho guerras".

Y además criticó a Barack Obama, quien sí lo ganó en 2009. "Lo recibió y no hizo nada; todavía no sé por qué se lo dieron. Yo he hecho mucho más", afirmó.

Con información de N+

ICM