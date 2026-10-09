Internacional

'Navi' Pillay Bromea Tras Ganar Nobel de la Paz: 'Quizá lo Comparta con Trump'

La galardonada recibió una ovación mientras estaba en el Tribunal de Núremberg y fue cuando bromeó sobre el premio y el mandatario estadounidense

'Navi' Pillay preguntó si era verdad que había ganado el Nobel de la Paz'Navi' Pillay preguntó si era verdad que había ganado el Nobel de la Paz. Foto: AFP | Archivo

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