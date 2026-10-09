Internacional

Donald Trump Insiste en el Premio Nobel de la Paz: 'Nadie en la Historia lo Merece Más que Yo'

A unas horas de anunciarse el ganador del Premio Nobel de la Paz 2026, el presidente de EUA pide la distinción

Trump Quiere el Premio Nobel de la Paz: 'Nadie en la Historia lo Merece Más que Yo'Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Casa Blanca

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