Donald Trump Insiste en el Premio Nobel de la Paz: 'Nadie en la Historia lo Merece Más que Yo'

A unas horas de anunciarse el ganador del Premio Nobel de la Paz 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su petición al Comité para que se lo conceda debido a sus esfuerzos pacificadores.

Según Trump, ha participado en iniciativas de paz, que serían ocho hasta la fecha, a pesar de que aún no hay indicios de avances significativos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para el alto al fuego.

El mandatario habló con la prensa durante la presentación de sus “cuentas Trump” para niños, tras regresar a Washington en actos de campaña por todo el país, con un ritmo de casi un mitin diario.

"Nadie en la historia lo merece más que yo. He hecho cosas que nadie más ha hecho jamás. Dijo que no estaba presumiendo, que simplemente exponía los hechos. "Probablemente ningún presidente haya logrado resolver guerras. Yo resolví ocho guerras", declaró el presidente.

Arremetió contra su predecesor, Barack Obama, a quien acusó de no saber por qué había recibido el Premio Nobel de la Paz en 2009, cuando llevaba menos de un año en el cargo tras sus esfuerzos diplomáticos para restablecer vínculos con el mundo musulmán, después de que casi una década de conflictos en Irak y Afganistán generaran en algunos sectores la percepción de que Estados Unidos estaba en guerra con todo el mundo musulmán.

El presidente 47 de Estados Unidos insiste que él merece el premio más que Obama."Lo recibió y no hizo nada; todavía no sé por qué se lo dieron. Yo he hecho mucho más", afirmó.

El mandatario cita con frecuencia la cifra de “ocho guerras” como prueba de su supuesta capacidad para pacificar, pero entre los conflictos de la lista de Trump, las disputas entre Serbia y Kosovo no llegaron a convertirse en un conflicto armado durante ninguno de los dos mandatos de Trump.

Otro de los ocho casos es el conflicto entre Irán e Israel, que sigue muy activo como parte de una confrontación, en la que ahora también participa Estados Unidos.

Sin embargo, la guerra con Irán que él mismo inició de forma unilateral ha desprestigiado su imagen como gestor de los asuntos mundiales, incluso ante sus propios partidarios.

Año y medio después de volver a la Casa Blanca, Trump ha logrado escasos o nulos avances en sus esfuerzos por negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

HVI