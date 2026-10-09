Hombre Resulta Herido Durante Operativo de ICE en el Bronx, Zona con Presencia Latina

Un hombre resultó herido de bala durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Bronx, donde se concentra gran parte de la población latina en Nueva York. Hasta el momento, el ICE no se ha pronunciado sobre su papel en el tiroteo, aunque las autoridades neoyorkinas han exigido a la agencia federal una explicación sobre el incidente.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas de este jueves. Al respecto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó en un boletín que al momento del tiroteo en barrio de Marble Hill se desarrollaba un operativo de ICE.

"El NYPD no participó en el incidente ni se encontraba en el lugar de los hechos en el momento del tiroteo", aseguró la corporación policíaca.

En las imágenes del incidente se aprecia una camioneta de color plata con varios impactos de bala. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias precisas del tiroteo.

No obstante, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en X un mensaje donde exigió a las autoridades federales que proporcionen “una explicación completa y transparente” del suceso. Por su parte, Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, declaró:

“Este incidente es otro recordatorio de la violencia desenfrenada e incontrolada que el ICE ha estado propagando en nuestras comunidades”.

El activista también demandó que se publiquen los videos de las cámaras corporales que portaban los agentes federales durante el operativo:

“Exigimos una investigación inmediata del tiroteo, la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales y que se rindan cuentas por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del ICE”.

El Bronx es una de las zonas con mayor presencia latina en toda la ciudad de Nueva York. La población blanca no hispana apenas supera el 10% de los habitantes. En cambio, la comunidad latina representa el 57% de la población del condado. Marble Hill es el único barrio de Manhattan que no se ubica en la isla homónima. Para llegar a este barrio es indispensable tomar el Puente de Broadway, que pasa por encima del río Harlem.

Sobre el incidente, el alcalde Zohran Mamdani escribió en X los agentes dispararon contra un vehículo donde iba una persona con su hijo:

“Esta tarde en Marble Hill, un neoyorquino fue baleado por un agente de ICE en un vecindario residencial. Los informes iniciales indican que los agentes lo rodearon a él y a un niño de 5 años en su automóvil antes de disparar múltiples rondas”. Según dijo, el niño habría resultado ileso.

El demócrata también señaló que hablará con Donald Trump sobre esta situación que califica como “inaceptable e increíblemente grave” y que le exigirá que los agentes federales dejen Nueva York: “Le exigiré que ponga fin a todas las acciones de cumplimiento de ICE en nuestra ciudad. No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades”.

Además de solidarizarse con la persona herida y su familia, el alcalde llamó a expulsar a ICE de Nueva York:

“Fuera ICE de nuestros barrios. Fuera ICE de nuestros hospitales. Fuera ICE de nuestras calles. Alejen a ICE de nuestro hijos”.