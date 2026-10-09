Internacional

Hombre Resulta Herido Durante Operativo de ICE en el Bronx, Zona con Presencia Latina

La gobernadora de Nueva York exigió a las autoridades federales una explicación ‘completa y transparente’ sobre lo ocurrido

Tiroteo en Nueva York durante operativo de ICE en el BronxTiroteo en Nueva York durante operativo de ICE en el Bronx. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+