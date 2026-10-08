Anne Carson y Sus 3 Obras Para Conocer a la Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026. Hagamos un breve recorrido por la obra de la poeta canadiense, una de las principales voces de la literatura en inglés del siglo XXI.

En una ya célebre entrevista concedida al periódico The Guardian en 2016, la poeta y traductora describió así su labor: “Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre que corre por ella en llamas”.

La poesía de Anne Carson apela por igual a los clásicos griegos, que ha traducido profusamente, como a la vanguardia estadounidense, desde Wallace Stevens a John Ashbery. Como resultado, sus libros tienden a cruzar las barreras entre la poesía y el ensayo, entre la traducción y la reelaboración, entre la audacia desbocada y la exactitud.

Autobiografía de Rojo

Podemos empezar el recorrido por Autobiografía de Rojo, una novela en verso que reelabora el poema fragmentario la Gerioneida, poema del griego Estesícoro. En este texto están presentes algunas de las características principales de la obra de Carson: el examen de la tradición griega desde una óptica vanguardista.

Editado originalmente en 1998, el libro fue publicado en México por la extinta editorial Calamus, fundada por el artista Francisco Toledo. Aquella edición de Autobiografía de Rojo fue traducida por la poeta mexicana Tedi López Mills.

Este libro contiene una de las frase más citadas de Anne Carson y que resume en buena medida la ética con que se acerca a los textos: “Las palabras, si se lo permites, harán lo que quieren hacer y lo que deben hacer”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026: Estas son las Obras que Marcan su Trayectoria

Eros dulce y amargo

En 1986, Anne Carson publicó una atrevida reelaboración de su tesis de doctorado. Eros dulce y amargo examina cómo los griegos elaboraron varios de los mitos decisivos alrededor del Amor (con mayúsculas, porque nos referimos al dios hijo de Ares y Afrodita).

La poeta Safo calificó a Eros como un dios “dulce y amargo”. Con estos dos adjetivos fundó la tradición de encontrar en el amor una serie de paradojas y contradicción que permean no solo la literarura actual, sino toda nuestra cultura.

Aunque en rigor se trata de un ensayo, Eros dulce y amargo es una prueba de la densidad poética que alcanzan los textos de Anne Carson. En 2020, la editorial Lumen publicó una traducción, realizada por Inmaculada Concepción Pérez Parra, el mismo año en que la canadiense ganó el Premio Princesa de Asturias.

La belleza del marido

Para no pocos admiradores de Carson, La belleza del marido es su obra maestra, así como uno de los más importantes libros publicados en lengua inglesa en lo que va del siglo XXI.

Aunque su subtítulo indica que es un “ensayo narrativo”, La belleza del marido debe considerarse ante todo un libro de poesía. En él, Anne Carson cuenta y deambula por la historia de una relación que termina en divorcio.

Una de las principales apuestas de este libro es que acude a uno de los versos más famosos de la lengua inglesa, “La belleza es verdad, la verdad belleza”, de John Keats, y le despoja de cualquier sentimentalismo, de cualquier resabio de cursilería. El resultado son textos tan innovadores como sinceros. Reproducimos aquí un fragmento de la traducción publicada por la editorial Lumen:

¿Entonces por qué le amé desde la temprana adolescencia

hasta entrada la madurez

y la sentencia de divorcio llegó por correo?

La belleza. No tiene mucho secreto. No me da vergüenza decir que le

amé por su belleza.

Como volvería a hacerlo

si se acercara. La belleza convence. Ya sabes que la belleza hace posible

el sexo.

La belleza hace al sexo sexo.