Cultura

Anne Carson y Sus 3 Obras Para Conocer a la Premio Nobel de Literatura 2026

La ganadora del galardón de Literatura 2026 combina la tradición clásica con la vanguardia posmoderna; damos un paseo por sus libros

Anne Carson, Premio Nobel de LiteraturaAnne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026. Foto: Reuters

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