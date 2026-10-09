Internacional

Dan Nobel de la Paz 2026 a Navanethem Pillay por Promover la Paz y la Justicia

El jurado destacó que la sudafricana ha garantizado que los crímenes de guerra y de lesa humanidad sean perseguidos judicialmente

La jurista sudafricana Navanethem 'Navi' PillayLa jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay. Foto: X @NobelPrize
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