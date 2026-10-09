Dan Nobel de la Paz 2026 a Navanethem Pillay por Promover la Paz y la Justicia

La jurista sudafricana Navanethem Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, informó el Comité Noruego del Nobel en Oslo.

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del jurado seleccionador.

A sus 85 años, Navi Pillay presidió entre otros la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

Actualmente, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

De acuerdo con el comité, Pillay exigió responsabilidad a Estados y dirigentes nacionales, llevó esperanza a las víctimas de violencia y los conflictos, y demostró una firme orientación moral a lo largo de su trayectoria.

"Un hilo conductor une su labor inicial en defensa ‌de Nelson Mandela y de otros que ‌se enfrentaron al apartheid con su desempeño como ⁠jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo", afirmó el comité.

Y agregó: "Navi Pillay fortalece la fraternidad entre las naciones y, al promover sistemáticamente el uso de tribunales para la paz y la justicia, aporta sustancia, dirección y motivación a las conferencias de paz en su formato moderno".

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Tras el anuncio, Naciones Unidas felicitó a la jueza sudafricana y destacó su implicación en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales.

"Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos", destacó la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci.

En el comunicado que anunció el galardón, el Comité Noruego criticó a las potencias que a menudo eluden su responsabilidad para mantener el orden mundial y señaló que tanto líderes como la población en general han concluido que "el derecho internacional es fundamental para un mundo más pacífico".

"Sin embargo, el sistema de derecho internacional se encuentra bajo una enorme presión y sus instituciones están siendo atacadas. Observamos un giro hacia la política de poder a expensas de los marcos jurídicos y el respeto global por la ley y la justicia. Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad, la confianza y la coexistencia pacífica", se lee en la publicación.

El premio de la Paz es el quinto ​Nobel concedido esta semana, después de los de Literatura, Química, Física y Medicina. Solo falta el de Economía, que se anunciará el próximo lunes.

Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo.

Con información de agencias y N+

ICM