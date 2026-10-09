Autoridades de Veracruz Minimizaron las Alertas Previo a Inundación en Poza Rica

Las autoridades de Veracruz minimizaron las alertas horas antes de que una inundación arrasara parte de Poza Rica y otros municipios.

La principal conclusión de la reunión de trabajo celebrada en Poza Rica, Veracruz, el 9 de octubre de 2025 a las 9 de la noche, fue: “las autoridades no prevén un desbordamiento generalizado”.

Apenas ocho horas después, el río Cazones, el único que atraviesa el municipio, se desbordó, matando a casi 30 vecinos y anegando colonias enteras.

N+ Focus tuvo acceso a las minutas de las reuniones municipales y estatales previas al desastre.

Los documentos revelan la falta de coordinación y previsión que desembocó en la tragedia, así como la escasez de recursos, destinados para evacuar a posibles víctimas.

El gobierno de Veracruz, en manos de Rocío Nahle, dejó solas a las autoridades municipales, que tuvieron que lidiar con la mayor tragedia ocurrida en la localidad.

Poza Rica fue el municipio más afectado por unas inundaciones que dejaron cerca de 80 muertos en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

La gobernadora participó en las reuniones de los días 7 y 8, previas a la tragedia, pero no hay registro sobre qué hizo durante las 24 horas previas a la inundación, y su oficina se ha negado a transparentar su agenda alegando cuestiones de seguridad.

El 7 de octubre, Alma Angélica Fuertes Jara, exdirectora general de Prevención de Riesgos de Desastres, instó al entonces alcalde, Fernando Luis Remes, a preparar refugios temporales y evacuar a las personas cercanas a cerros y laderas.

El 8 de octubre se habilitó la Casa del Migrante en Poza Rica, con capacidad para 100 personas.

La autoridad municipal desplegó servidores públicos en las zonas que posteriormente serían dañadas por la inundación. “Ningún vecino quiso evacuar este día”, dicen los informes internos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. En 2025 Autoridades de Veracruz Minimizaron Alertas antes de Inundación en Poza Rica

La fuerza de tarea fue de 146 elementos para una población de casi 200 mil habitantes. de ellos, apenas 24 eran elementos de la Policía Estatal.

En las reuniones, se analizaron los mapas de riesgo, pero las previsiones fueron desbordadas.

Las autoridades estatales celebraron su última reunión el 8 de octubre.

Federico Acevedo, responsable de Meteorología de Protección Civil, advirtió que el estado entraba “en la etapa más difícil del temporal” y se mostró preocupado por las dudas que la población expresaba a través de redes sociales sobre el alcance de las lluvias.

No se elaboró ningún plan, para convencer a los vecinos reticentes, a evacuar.

El 9 de octubre ya había inundaciones en Poza Rica. El municipio desplegó un equipo del DIF que trató de convencer a los vecinos de las colonias cercanas al río para evacuar, sin éxito.

La junta del puesto de comando del municipio se celebró a las 21:00 horas. Menos de tres horas después, a las 23:57 horas, se recibió el aviso telefónico que había que evacuar.

La corriente del Cazones fue tan fuerte que inutilizó los medidores de Conagua en Puerto Palomas y Poza Rica.

Las labores de evacuación iniciaron a las 00:30 horas del viernes 10 de octubre. Las autoridades desplegaron a 265 efectivos, que lograron sacar de sus casas a 806 personas.

Protección civil dijo no haber podido sacar a más gente “debido a la resistencia mostrada por parte de los vecinos para abandonar la zona”.

Pasadas las 5 de la mañana, el río Cazones se desbordó e inundó colonias enteras.

A un año de la tragedia no se han fincado responsabilidades. Y las autoridades no han reconocido si pudieron hacer algo más para evitar tantos muertos.

Con información de Alberto Pradilla y Antonio Baranda de N+ Focus.

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