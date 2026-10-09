Sociedad

Autoridades de Veracruz Minimizaron las Alertas Previo a Inundación en Poza Rica

Una investigación de N+ Focus revela cómo las autoridades estatales desestimaron en 2025 la información sobre el peligro de las lluvias horas antes de la crecida de los ríos

Casas afectadas por inundación en Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2025.Casas afectadas por inundación en Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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