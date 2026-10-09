Internacional

ONU Califica como 'Tortura' Decisión de EUA de Transmitir Ejecución en Vivo

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el fusilamiento de Nidal Hasan en diciembre será público

Nidal Hasan fue sentenciado a muerte por asesinar a 13 soldadosNidal Hasan fue sentenciado a muerte por asesinar a 13 soldados. Foto: AFP | Archivo

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