ONU Califica como 'Tortura' Decisión de EUA de Transmitir Ejecución en Vivo

Luego de que se anunciara que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan será pública, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la medida es una forma de "tortura".

Nidal fue sentenciado a morir el 3 de diciembre por un pelotón militar, en lo que será la primera ejecución por elementos castrenses desde la Segunda Guerra Mundial tras la realizada a Eddie Slovik, en 1945, por deserción.

En ese sentido, su ejecución será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, dijo que "será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público".

Tras los dichos y la difusión a través de distintas cuentas oficiales del Pentágono, el Alto Comisionado reaccionó y señaló que se trata de una medida inhumana.

"Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante".

"La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura", insistió.

El Alto Comisionado recuerda que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "la prohibición absoluta de la tortura prohíbe las ejecuciones públicas".

Por lo tanto, agrega, incumplir esta prohibición convertiría "la ejecución en arbitraria" y "supondría una violación del derecho a la vida".

Nidal Hasan fue condenado a muerte en 2013, luego de que el 5 de noviembre de 2009 abriera fuego en un centro médico de la base de Fort Hood para impedir que los soldados participaran en las guerras de Afganistán e Irak, que él consideraba ilegales.

El ataque dejó 13 personas muertas, entre ellas 12 soldados, y decenas de heridos. Durante el tiroteo, fue alcanzado por una bala en la columna y quedó discapacitado.

ICM