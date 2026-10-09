Marchas

Trabajadores del IMSS Demandan Mejoras Laborales y Llaman a Huelga Nacional

Realizaron manifestaciones en varios estados del país para exigir mejoras laborales e insumos para desempeñar su trabajo. Mantienen bloqueo en Reforma

Trabajadores del IMSS bloquean Paseo de la Reforma. Foto: N+Trabajadores del IMSS bloquean Paseo de la Reforma. Foto: N+

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