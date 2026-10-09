Trabajadores del IMSS Demandan Mejoras Laborales y Llaman a Huelga Nacional

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), en Paseo de la Reforma, y llamaron a una huelga nacional.

Los manifestantes señalan que no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades.

Estas protestas se dan en medio de otros problemas que enfrenta el instituto, como la muerte de bebés en hospitales en Durango y Jalisco.

Provenientes de diversos estados del país, los manifestantes llegaron a la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez, para solicitar una mesa de diálogo.

Entre sus principales demandas están un aumento salarial del 10%, la revisión de las políticas de jubilación y las afores, así como la adquisición de mobiliario, insumos y medicamentos necesarios para desempeñar su labor.

Además, exigen la destitución de funcionarios y directivos de algunas unidades médicas en el país.

Frente a las oficinas del Sindicato de Trabajadores del IMSS decenas de empleados del IMSS mantienen un plantón sobre Paseo de la Reforma y Burdeos. Después de una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, los representantes en las negociaciones con la dependencia se levantaron de la mesa y se sumaron al bloqueo en dicha avenida, donde instalaron carpas y casas de campaña, dispuestos a pernoctar en el lugar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del IMSS Instalan Campamento en Reforma Tras Jornada de Protestas

Las autoridades llamaron, a través de un comunicado, a regresar al diálogo para levantar los bloqueos.

Otro grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS bloqueó el cruce de Reforma e Insurgentes.

Los manifestantes informaron que las unidades médicas en Tláhuac, Tlalpan, avenida de las Bombas, y en las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca también se sumaron a la movilización. El tráfico en toda la zona quedó colapsado.

A las 11 de la noche, luego de cuatro horas de bloqueo, los manifestantes se retiraron de algunos puntos cerrados, aunque la mañana de este viernes seguía el plantón en Reforma.

En Acapulco, Guerrero, médicos, enfermeras y jubilados del IMSS, protestaron frente al Hospital Regional, Vicente Guerrero, para exigir un incremento salarial y denunciar la falta de insumos médicos.

Además, pidieron la contratación de más personal, ante la alta demanda de pacientes.

Los manifestantes marcharon sobre la avenida Ruiz Cortines hacia las oficinas sindicales.

En varias ciudades del país también hubo protestas de trabajadores del IMSS como parte de una jornada nacional de movilizaciones.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, los trabajadores exigieron mejores salarios, insumos médicos y jubilaciones dignas.

En Campeche, denunciaron que la falta de materiales afecta la atención a los derechohabientes.

En Mérida, Yucatán, el personal salió a las calles para apoyar las marchas pese a las fuertes lluvias.

En Cuernavaca, Morelos, marcharon también por un aumento salarial.

En Celaya, Guanajuato, entregaron un pliego petitorio.

En Ciudad Valles, San Luis Potosí, también demandaron mejores condiciones laborales.

Con información de N+.

LECQ