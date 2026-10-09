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Personal del IMSS se Manifestó Exigiendo Insumos y Mejoras Laborales en León

Fueron alrededor de 30 personas que protestaron en el bulevar Adolfo López Mateos

Personal del IMSS se Manifestó Exigiendo Insumos y Mejoras Laborales en LeónPersonal del IMSS se Manifestó Exigiendo Insumos y Mejoras Laborales en León. Foto: N+

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También denunciaron falta de especialistas y dificultades para obtener citas, en particular en ortopedia.

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