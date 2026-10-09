Personal del IMSS se Manifestó Exigiendo Insumos y Mejoras Laborales en León

Alrededor de 30 trabajadores del IMSS se manifestaron en el bulevar Adolfo López Mateos, en León, para exigir aumentos salariales, abasto de insumos médicos y mejores condiciones laborales.

La protesta se realizó la noche del pasado jueves frente a la sede de la sección 15 del sindicato, en el cruce con agua azul.

Esta manifestación forma parte de una movilización nacional en la que buscan llegar a acuerdos con las autoridades pertinentes.

El personal también denunció falta de especialistas y dificultades para obtener citas, en particular en ortopedia, y vinculó la permanencia de médicos en el sector público con las condiciones de jubilación y pensiones.

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Además, se cuestionó la falta de respuestas de sus representantes y señaló presuntas amenazas de represalias laborales, acusaciones que no han sido verificadas de manera independiente.

Los manifestantes pidieron que sus demandas sean atendidas con compromisos verdaderamente concretos.