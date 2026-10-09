Se Tienen Programadas en la CDMX una Marcha, 10 Concentraciones y 3 Rodadas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 9 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 10 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes marcharán a las 15:00 horas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc en Aldama y Mina, colonia Buenavista.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Docentes jubilados del Instituto Politécnico Nacional se reunirán a las 11:00 horas en ServiSNTE, en avenida Instituto Politécnico Nacional 2085, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Ciclistas rodarán a las 13:45 horas de Pilares Tepito Morelos, en avenida del Trabajo y Rivero, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza con destino a Pilares Felipe Ángeles, en H. Congreso de la Unión y Estaño, colonia Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza y a Pilares Pelón Osuna, en Norte 21 y Boulevard Puerto Aéreo, colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ