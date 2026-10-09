Salud

Alerta por Posible Peste en Rusia: El Riesgo para México y los Primeros Síntomas

La muerte de una trabajadora de un laboratorio de vigilancia en Siberia, ha puesto en alerta a diversos países del mundo, entre ellos nuestro país

Peste enffermedad.jpgPeste neumónic. Foto: Noticias ONU

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