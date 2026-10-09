Alerta por Posible Peste en Rusia: El Riesgo para México y los Primeros Síntomas

La muerte de una mujer, trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, el pasado 2 de octubre en Siberia, mantiene en vilo a las altas autoridades de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Rusia más información para esclarecer su muerte luego de ser hospitalizada con una neumonía grave y fallecer poco después.

Los primeros reportes internacionales plantearon la posibilidad de que se tratara de un caso de peste neumónica, tras una supuesta exposición accidental en el laboratorio. Sin embargo, la directora del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS, Maria Van Kerkhove, dijo que hasta el momento “no se ha encontrado el agente causante”.

Tras la puesta en cuarentena de 200 personas que estuvieron en contacto con la paciente, según reportaron las autoridades sanitarias rusas, las alarmas se han encendido ante la posibilidad de un brote de peste en Rusia y si existe la posibilidad de que el virus pueda llegar a otros países, entre ellos México.

Ante la sombra de un fantasma de una reciente pandemia, la incertidumbre comenzó a circular en México: ¿es este el preámbulo de una amenaza de gran escala o un incidente perfectamente cercado a miles de kilómetros de distancia?

Para disipar la paranoia y analizar el escenario con rigor científico, conversamos con la doctora Rosaela Retana Argueta, subdirectora de Epidemiología y Medicina Preventiva en la Jurisdicción Azcapotzalco. Su voz, pausada y firme, contrasta de inmediato con las especulaciones catastróficas.

Al profundizar en la naturaleza de la enfermedad, la especialista aclaró de entrada un error común: la peste no es un virus, sino una infección provocada por la bacteriaYersinia pestis, un bacilo gramnegativo. Esta distinción médica es fundamental, pues, al tratarse de un organismo bacteriano, existen tratamientos efectivos mediante antibióticos.

La doctora Retana Argueta detalla las tres manifestaciones clínicas de la enfermedad: la bubónica, la septicémica y la neumónica. Esta última representa la variante más delicada debido a su mecanismo de propagación. Mientras que la forma bubónica requiere obligadamente un vector —la picadura de una pulga infectada procedente de roedores silvestres—, la variante neumónica abre la puerta a la transmisión directa de persona a persona mediante las microgotas expulsadas al hablar o toser.

Ante la pregunta, ¿Qué tendría que ocurrir para que esta bacteria pudiera llegar a nuestro país y provocar contagios? La epidemióloga explica que la presencia natural de la enfermedad se concentra en zonas endémicas muy específicas identificadas por la OMS, ubicadas principalmente en regiones de África como Madagascar y la República Democrática del Congo.

Para que un evento de esta magnitud tocara suelo mexicano, tendría que darse el ingreso de un viajero infectado proveniente directamente de una zona con circulación activa o con un brote declarado. Recordando que el periodo de incubación de la bacteria es de uno a siete días.

“Si la persona llegara con un cuadro característico, sería la fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado, eh debilidad o náuseas y vómitos. Si bien, si llegan a presentar esto y se tiene un aviso o un alertamiento por parte de la Dirección General de Epidemiología, se hacen las medidas; Sanidad Internacional tiene el conocimiento para poder hacer la detección en tiempo y forma cuando lleguen de los países que se tiene esta alerta”, indicó la doctora Retana.

Al evaluar el suceso de Siberia, la especialista enfatiza los datos actuales: se trata de un caso aislado. Las investigaciones coordinadas bajo el paraguas del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) confirman que los contactos sometidos a vigilancia han resultado negativos a las pruebas clínicas.

“Este es un caso aislado, no hay un contacto sostenido o los contactos que se tienen han sido negativos y han resultado negativos a este caso que es aislado.

Aun en un supuesto en que una persona contagiada arribara a territorio nacional manifestando los síntomas, dijo, la red de Sanidad Internacional en los puntos de entrada al país cuenta con protocolos de detección oportuna.

A la pregunta expresa sobre si la peste neumónica es mortal, la epidemióloga señaló que la peste presenta una tasa de letalidad severa de entre el 30% y el 100%, al no tratarse oportunamente: “Un diagnóstico temprano y la administración adecuada de antibióticos reducen drásticamente su mortalidad”.

El sistema de salud mexicano mantiene una Unidad de Inteligencia Epidemiológica Federal que opera las 24 horas, los 365 días del año, evaluando riesgos de forma continua. A la fecha, las autoridades no han emitido ningún aviso de viaje ni alerta epidemiológica, precisamente porque el nivel de riesgo para la población mexicana es extremadamente bajo.

Finalmente, la especialista Rosa Icela Retana es categórica: no hay motivo para el pánico.

“No hay razón para preocuparse. Simplemente hay que recordar que México tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que tiene una unidad de inteligencia epidemiológica federal… El riesgo es muy bajo para que se llegue a presentar y estemos en pánico por esta enfermedad”, indicó la epidemióloga mexicana.

TLS