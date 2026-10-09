Seguridad

Privan de la Libertad al Conductor de un Vehículo en Plaza de Culiacán

El masculino se encontraba estacionado a bordo de su vehículo en el sector Las Quintas de la ciudad

Privan de la Libertad al Conductor de un Vehículo en Plaza de CuliacánPrivan de la Libertad al Conductor de un Vehículo en Plaza de Culiacán. Foto: N+

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