Privan de la Libertad al Conductor de un Vehículo en Plaza de Culiacán

El conductor de un vehículo fue privado ilegalmente de su libertad cuando se encontraba estacionado en una plaza del sector Las Quintas en Culiacán.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 8:00 horas de la mañana, sobre el bulevar Doctor Mora entre bulevar Sinaloa y la calle De Reynosa.

En el lugar del crimen quedó estacionado un automóvil rojo presuntamente propiedad del masculino, además se localizaron casquillos percutidos de armas de fuego, sin embargo, se desconoce si los responsables dispararon al aire para amedrentar a la víctima o si se encuentra lesionado.

Las autoridades se encuentran asegurando la zona y realizando las averiguaciones correspondientes.