Balaceras

Asesinan a Balazos a Hombre en Juntas de Humaya en Culiacán

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO donde se le practicarían las pruebas de ley

Asesinan a Balazos a Hombre en Juntas de Humaya en CuliacánAsesinan a Balazos a Hombre en Juntas de Humaya en Culiacán. Foto: N+

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