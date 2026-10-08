Asesinan a Balazos a Hombre en Juntas de Humaya en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles por sujetos armados que lo interceptaron cuando caminaba por una brecha ubicada a un costado de las vías del ferrocarril, en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Marcelino, de 45 años de edad y con domicilio en ese mismo sector.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas, sobre el camino que comunica el bulevar Rotarismo con un puente peatonal de la colonia Juntas de Humaya. De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados interceptaron al hombre y le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga.

Minutos después, vecinos que se percataron de la agresión dieron aviso al número de emergencias 911, reportando a una persona asesinada a tiros.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar, confirmaron el homicidio y acordonaron la zona para preservar la escena.

Posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, entre ellos personal de la Dirección General de Investigación Pericial, del Servicio Médico Forense y agentes de la Policía de Investigación, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde se le practicarían las pruebas de ley.