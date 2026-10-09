Seguridad

En Guerrero Exigen Intensificar la Búsqueda de Campesinos Privados de la Libertad

Personas originarias de Ajuchitlán del Progreso fueron privadas de la libertad hace dos semanas. En la zona opera el grupo criminal de La Nueva Familia Michoacana

Elementos de seguridad durante operativo.Foto: N+

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