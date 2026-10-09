En Guerrero Exigen Intensificar la Búsqueda de Campesinos Privados de la Libertad

Everardo León, de 17 años; Fidel Quirino, de 54; Isidro Brito, de 32; Eulises Medrano, de 26, y José Leodanis Medrano, de 24, son trabajadores del campo originarios del ejido El Balcón, en el municipio guerrerense de Ajuchitlán del Progreso.

Ejidatarios reportaron que los campesinos se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y agricultura.

Fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre, cuando iban a realizar labores de siembra en la comunidad de La Lajita, en Tierra Caliente.

Un menor de 12 años, Jordi Alberto, fue liberado hace una semana y se desconoce la situación de otros dos campesinos, Nicolás Atanacio, de 74 años, y Domingo Atanacio, de 50.

El viernes pasado, cientos de personas marcharon en Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande, para exigir su liberación y atribuyeron a La Nueva Familia Michoacana la privación de la libertad.

"Son criadores de ganado, tienen bastantes chivos; agricultores, que es lo que hace la gente en la sierra. ¿Saben cuál fue el delito que se los llevaron? Solamente tener parentesco con gente de acá de localidades de Guajes de Ayala”, señaló un vocero de los manifestantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crece Presión para Intensificar Búsqueda de Campesinos Desaparecidos en Guerrero

Dijeron que el grupo criminal intenta desde hace años controlar La Costa Grande y las regiones serranas.

“No estamos dispuestos a desplazarnos para que gente de afuera venga a tomar posesión del territorio de una tierra y una sierra tan bonita como es esta parte de la sierra del estado de Guerrero", aseguró el vocero el 2 de octubre.

En un comunicado, ejidatarios de El Balcón confirmaron que cinco de ellos aparecen en imágenes difundidas a través de medios sociales, con las manos esposadas y uniformes tipo militar, aunque subrayaron inconsistencias en sus dichos. En medio de un interrogatorio habrían admitido pertenecer a un grupo delictivo identificado como Los Granados, contrario a La Nueva Familia michoacana, que opera en Tecpan de Galeana.

La Policía Estatal, con apoyo del Ejército y Guardia Nacional, reforzó la búsqueda de los campesinos, mientras ejidatarios de El Balcón anunciaron que llevarán su protesta a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, ante la falta de resultados en las investigaciones.

Con información de En Punto.

LECQ