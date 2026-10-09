Política

Sheinbaum Confirma que se Investigarán Muertes por Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad atiende el caso y coordina acciones con el gobierno estatal para aumentar la vigilancia en los centros de reclusión

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Tras riña mortal en penal de Mazatlán, Sheinbaum asegura que se investigarán las causas.

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