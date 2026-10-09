Sheinbaum Confirma que se Investigarán Muertes por Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se investigarán las causas de las muertes registradas durante una riña en el penal de Mazatlán, Sinaloa, y señaló que el Gabinete de Seguridad participa en la atención del caso.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la mandataria indicó que se mantiene el trabajo coordinado con la gobernadora de Sinaloa para reforzar el sistema penitenciario estatal. Añadió que está a la espera del informe sobre lo ocurrido en el centro de reclusión.

Al ser cuestionada sobre si se investigará el motivo de la riña, Sheinbaum respondió que sí. También explicó que las autoridades penitenciarias estatales y federales tienen la obligación de mantener contacto con los familiares de las personas involucradas.

La Presidenta no detalló durante su intervención sobre las posibles causas del enfrentamiento ni las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

El enfrentamiento en el Centro Penitenciario de El Castillo, al sur de Mazatlán, dejó 10 personas muertas y 16 internos heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un niño de dos años que estaba en el lugar durante una visita familiar.

La riña comenzó en el módulo 4 y se extendió al módulo 5, lo que movilizó a corporaciones estatales y federales. Tras varias horas de operativo, las autoridades informaron que la situación estaba controlada, mientras familiares permanecían afuera del penal para conocer el estado de sus seres queridos.

La Fiscalía General del Estado investigará cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron y cómo ingresaron las armas al centro penitenciario. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad apoya en la atención del caso y que se trabaja con el gobierno de Sinaloa para reforzar el sistema penitenciario.